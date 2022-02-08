人民网北京2月8日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年1月份中国电商物流运行指数，数值为108.6点，比上月回落0.2个点。从9个分项指数看，总业务量指数、农村业务量指数、实载率指数有所上升。物流时效指数、库存周转指数、人员指数、成本指数、履约率指数和满意率指数有所回落。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，1月份随着春节临近，各大电商平台纷纷推出年货节活动，在传统电商平台和新锐直播电商平台的激烈竞争下，线上消费火热，电商物流需求迎来快速上涨，总业务量指数录得近9个月新高，农村业务量指数也实现止跌回升，并超过去年同期水平。

该负责人表示，与此同时，因担心疫情阻断春节返乡进程，部分电商物流从业人员提前返乡，使得本月电商物流供给端表现不佳并导致总指数下降。分项来看，除实载率指数外，所有分项指数均有所下降。

电商物流总业务量指数为127.6点，相比上月回升2.9个点。分地区来看，所有地区环比上月均有所上升，东北部、中部地区上升明显，分别回升5.2和3.3个点，均不低于全国平均水平。

农村电商物流业务量指数为125.5点，比上月回升1.6个点。分地区来看，所有地区环比上月均有所上升，东北部、中部地区上升明显，分别回升5.5和1.9个点，且高于全国平均水平。

物流时效指数为95.2点，比上月回落3.5个点。连续3个月低于100点，且该值是继2020年3月份之后的新低。

人员指数为102.7点，比上月回落1.5个点，连续三个月回落，该值同样录得2020年3月份之后的新低。

该负责人指出，后期来看，2月随着春节假期结束，供给端状况将有所改善，但电商物流需求按照往年惯例，将有所回调，总指数变化值得进一步关注。

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