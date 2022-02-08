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从市场主体变化看中国经济发展潜力之五

产业结构持续优化 发展新动能不断增强

人民网记者 孙博洋
2022年02月08日13:57 | 来源：人民网
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市场监管总局发布的2021年市场主体数据显示，我国加快推进经济结构战略性调整和经济转型升级，产业结构不断优化，内生动力显著提升，先进制造业、新兴服务业、“四新经济”等已成为我国经济发展的重要驱动力。

三大产业格局保持稳定 新兴服务业发展迅速

市场监管总局发布数据显示，截至2021年底，我国第一、二、三产业登记在册企业分别为152.0万户、968.1万户、3722.2万户，分别占3.1%、20.0%、76.9%。

数据显示，第三产业呈大进大出特点，2021年，第一、二、三产业新设企业分别为23.3万户、154.7万户、726.0万户，同比分别增长9.4%、5.3%、14.3%，退出企业分别为9.0万户、58.7万户、353.3万户，同比分别增长9.8%、15.8%、21.8%。

从市场监管总局统计数据可以看出，2021年我国新兴服务业新设企业增速明显，文体娱乐、餐饮服务等加速恢复。数据显示，2021年，服务业发展优势突出，6个细分行业新设企业增速均高于平均水平。前期受疫情影响较大的文化、体育和娱乐业加速恢复，新设企业同比增幅较大，达30.4%。科学研究和技术服务业新设企业同比增长为24.9%，住宿和餐饮业增速达19.0%。

图为2021年各行业新设企业量增速。来源：市场监管总局

“四新经济”快速发展

市场监管总局发布数据显示，2021年，“四新经济”行业新设企业383.8万户，同比增长15.8%，增速较企业总体水平高3.3个百分点，较2019年增长26.5%；占新设企业总量的42.5%，较2020年占比高1.2个百分点。

其中新型能源、现代技术服务与创新创业服务、互联网与现代信息技术服务、节能环保企业增速较高，分别增长35.8%、26.0%、25.5%、23.0%。从数据可以看出，2021年，我国的“四新经济”快速发展，新型能源、现代创新技术服务业优势突出。

市场主体产业结构的持续优化，激发了发展内生动力，增强了我国经济发展的协调性和可持续性，进一步巩固了国内超大规模市场优势，为高质量实现“十四五”期间各项发展目标，赢得长远发展新优势奠定了坚实基础。

(责编：王仁宏、吕骞)

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