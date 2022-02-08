今年春节假期，光大云缴费为满足广大群众“水电燃”等日常缴费需求，通过云计算、大数据等技术手段，24小时在线服务，全力保障全国人民各类生活缴费代收服务平稳、顺畅运行。

春节假期7天，光大云缴费共保障全国3362.8万笔生活缴费代收服务，同比增长71%；缴费金额达53.8亿元，同比增长64%。其中，电费缴费代收服务共保障2838万笔，缴费金额43.6亿元；水费缴费代收服务共保障186万笔，缴费金额1.4亿元；燃气缴费代收服务共保障131万笔，缴费金额2.2亿元。

光大银行相关负责人表示，光大云缴费深耕个人、企业、政务三大缴费场景，累计接入便民缴费服务项目超12000项，涵盖水、电、燃气、供暖、教育、交通、医疗、社保等数十个领域，电费、通讯费、有线电视费代收服务已覆盖31个省（自治区、直辖市），供暖费代收服务实现北方地区全覆盖。2021年服务活跃用户突破5.6亿户，服务人次达20亿次，成功构建出便民服务与普惠金融大格局。

该负责人还提出，今年光大云缴费将持续提升金融科技的研发与应用能力，打造数字化、网络化、智能化的普惠金融体系，为百姓提供更加暖心、安心、贴心的数字化便民服务。

(责编：董童、李源)