人民网北京2月8日电 （记者栗翘楚）2月8日，海关总署发布2021年打击走私十大典型案例，涉及走私游戏机、离岛免税品、冻品、香烟、海产品、保健品等产品，包括“水客”走私、离岛免税“套代购”走私、粤港澳海上跨境走私、跨境电商渠道走私等诸多走私形式。据统计，2021年全国海关缉私部门共立案侦办走私犯罪案件4259起。

具体案例如下：

一、拱北海关缉私局侦办“220”打击“水客”走私游戏机案

拱北海关缉私局在珠海、北京、上海等地开展“220”打击“水客”走私游戏机案抓捕行动，打掉团伙20个，查扣游戏机等8.7万余件，案值33.8亿元。经查，涉案团伙通过“水客”以人身藏匿方式将游戏机等从拱北口岸等走私入境。

二、海口、湛江海关缉私局开展打击离岛免税“套代购”走私联合行动

海口、湛江海关缉私局开展打击治理海南离岛免税“套代购”走私联合行动，打掉团伙114个，案值合计4.8亿元。经查，涉案团伙组织人员在海南“套代购”离岛免税品后二次销售牟利。

三、黄埔海关缉私局开展打击粤港澳海上跨境走私专项行动

黄埔海关缉私局在广东广州、中山等地开展粤港澳海上跨境走私冻品查缉抓捕行动，打掉团伙1个，案值约20亿元。经查，涉案团伙将境外采购的冻品在香港拼柜后，利用内贸小型船舶闯关走私进境。

四、厦门、宁波海关缉私局开展“忠诚21-06”打击海上偷运走私香烟专项行动

厦门、宁波海关缉私局联合有关部门，在宁波东部沿海开展“忠诚21-06”打击海上偷运走私香烟专项行动，打掉团伙1个，查获走私船舶3艘、卷烟236万条、烟丝45.1吨，案值约20.2亿元。经查，涉案团伙在境外组织货源，通过海上偷运方式从东部沿海非设关地走私入境。

五、汕头海关缉私局侦办“830”走私海产品进境案

汕头海关缉私局立案侦办“830”走私海产品进境案，查获涉案海产品约50吨，案值113亿元。经查，涉案团伙将在境外订购海产品，从广西、云南边境通过边民互市渠道伪报贸易性质走私入境。

六、广州海关缉私局侦办“奋斗22”打击跨境电商渠道走私保健品案

广州海关缉私局开展“奋斗22”打击跨境电商渠道走私保健品案抓捕行动，打掉团伙2个，案值7.4亿元。经查，涉案团伙通过跨境电商渠道，以伪报贸易性质、低报价格等方式，将在境外采购的保健品走私入境。

七、深圳海关缉私局侦办“使命2021-13”走私文物出境案

深圳海关缉私局联合有关部门开展“使命2021-13”打击文物犯罪出境案专项查缉行动，摧毁1个横跨陕粤港澳地区的文物走私网络，查获涉案文物23件，其中国家一级文物1件、二级文物2件、三级文物1件、一般文物19件。经查，涉案团伙通过伪报品名方式从深圳、广州等口岸走私文物出境。

八、广州、南昌、福州、南京等海关缉私局侦办“5.06”走私淫秽物品进境案

广州、南昌、福州、南京、大连、西安、厦门、沈阳、北京、昆明、长沙、天津、重庆、武汉、太原等31个直属海关缉私局，在25个省（市）同步开展收网行动，查获涉嫌淫秽书籍约25万册，非法出版物约28万册。

九、昆明海关缉私局开展货运渠道走私毒品入境专项打击行动

昆明海关缉私、风险、监管等部门配合，在货运渠道连续查获9起利用入境货车夹藏走私毒品案，打掉团伙8个，共缴获毒品冰毒81.53公斤。

十、黄埔、海口等海关缉私局开展“2.23”打击走私木材行动

黄埔、海口、广州、宁波、杭州等海关缉私局开展“2.23”打击走私木材集中收网行动，打掉团伙13个。经查，涉案团伙采取伪报等形式走私价值约1.1亿元的珍稀木材。

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