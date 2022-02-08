人民网记者 车柯蒙

近期，各省（区、市）两会相继召开，在今年各地两会上，各地纷纷晒出减税降费“成绩单”。记者梳理各地方政府工作报告发现，“征管改革”“减税降费”“协同治税”等税收关键词频频出现，体现了各地对税收工作的高度重视，更描绘出2022年税收工作新蓝图。

关键词一：减税降费

2021年，党中央、国务院围绕提振工业经济运行、支持中小微企业发展等方面，打出了一套税费优惠政策“组合拳”。今年，“减税降费”再度成为各地方政府工作报告中的“高频词”之一，这进一步体现了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用正日益增强。

在今年各地两会上，各地也对落实2022年减税降费政策作出具体部署。

浙江省在政府工作报告中提出，全面落实减税降费政策，积极争取国家更大政策支持，最大限度挖掘省内降本空间，按照“第一时间+顶格优惠”原则，推动各项政策直达快享、及早发力，力争为市场主体减负3000亿元。

吉林省在今年的政府工作报告中，将落实减税降费作为2022年省政府重点工作之一。报告提出，直面市场主体需求，落实好新的组合式减税降费政策。围绕中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业，以阶段性政策为主，与制度性措施相结合，实施更大力度减税降费。支持小微企业和个体工商户的政策全部延期，并提高减免幅度、适当扩大适用范围。明显加大增值税留抵退税力度。阶段性延续稳就业保基本民生的税费支持政策，放宽享受政策的条件。

河南省政府工作报告提出，2022年将“深化‘万人助万企’，落实好新的减税降费、增值税留抵退税政策”“激励企业大胆创新，推动规模以上工业企业研发活动全覆盖，落实提高研发费用加计扣除比例等政策，企业研发投入增长17%以上”。

安徽省政府工作报告将“全面落实国家减税降费政策”摆在活跃市场主体系列举措的首位，辽宁省政府工作报告明确提出“落实好更大力度的组合式减税降费政策”，山东省政府工作报告提出“实施新的减税降费政策”，陕西省政府工作报告提出“将以新的组合式减税降费为市场主体减负纾困”……

关键词二：税收征管改革

2021年3月，中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》是党中央、国务院关于“十四五”时期税收征管改革的重要制度安排，也是党中央、国务院顺应纳税人缴费人期盼部署实施的重大民心工程。在今年各地两会上，各地政府聚焦财税领域改革，将“税收征管改革”“财税体制改革”等写入了政府工作报告。

2021年广东将“协同治税”写入政府工作报告，2022年广东政府工作报告则将“协同治税”改为“税收共治”，提出“深化税收征管改革，推进税收共治”。记者梳理发现，连续两年将税收共治有关内容写入年度工作报告，体现出广东省委、省政府对税收工作的高度重视。

河北省是全国深化税收征管改革精细服务的试点省份之一。今年，河北省政府工作报告明确提出“抓好税收征管改革国家试点”。河北省人大代表，国家税务总局河北省税务局党委书记、局长程俊峰表示，这充分体现了河北省委、省政府落实党中央、国务院决策部署的决心和力度，体现了对深化税收征管改革这一顺应纳税人缴费人期盼的重大民心工程寄予厚望。河北省税务局将聚焦精细服务、智慧税务等，高点对接、高位谋划、高标推进，扎实推进征管改革，着力打造具有河北特色的改革样板，为建设现代化经济强省、美丽河北贡献税务力量。

甘肃省在政府工作报告中要求“抓好税收征管改革，健全地方税体系”。甘肃省人大代表，甘肃省税务局党委书记、局长郑钢说，甘肃税务部门将在对标精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治“四精”部署的基础上，夯实指导基层、把准基点、夯实基础、理顺基本“四基”，为强工业、强科技、强省会、强县域，加强建设幸福美好新甘肃作出新贡献。

江苏、四川、山西等省政府工作报告则提出“深入推进财税体制改革”。其中，江苏省政府工作报告要求，财税金融、国资国企、农业农村、教育医疗、资源环境等重点领域改革任务加快落地。四川政府工作报告明确提出，出台税费征管保障办法，加快健全非税收入征管体系，有序推进地方税体系建设。

关键词三：优化税收营商环境

营商环境是影响一个地区经济竞争力的重要指标。近年来，优化营商环境举措始终是各地“两会”上的焦点。

“重庆政府工作报告提出要营造重商、亲商、安商良好氛围。近年来，重庆在优化营商环境方面所做的努力和取得的成效，活跃其中的市场主体感受最深。”重庆市政协委员、重庆甲骨金文大数据有限公司董事长向博表示，以税收为例，重庆各级税务部门在政策宣传解读、快捷纳税申报、情况跟踪提醒、政策落实分析等方面所做的大量工作，让市场主体和群众有更多的获得感和更优的体验感。

江西省人大常委会委员，江西省税务局党委书记、局长胡立文表示，江西政府工作报告中提到的“强攻改革‘一号工程’优化营商环境”，实施更大力度减税降费、深化综合窗口和“一件事一次办”改革等，能够全力提升江西营商环境软实力。江西税务部门将从推动“便民办税春风行动”走深走实、持续压减纳税缴费时间、转型升级办税服务厅、抓细落实减税降费政策等方面着手，不断优化税收营商环境，努力实现办税更快、服务更好、负担更轻、环境更优。

安徽省政府工作报告提出，要把对待市场主体的态度和服务水平作为第一营商环境，要等高对接沪苏浙体制机制和营商环境。落实到税收领域，安徽省政协委员，安徽省税务局党委书记、局长张德志表示，税务部门将依托大数据推行网格化服务责任制，线上线下同步送政策、送服务、问需求、解难题。同时积极建设智慧税务，完善政策落实风险防控指标，加强政策落实效应评估分析，让纳税人缴费人感受更直观。

与此同时，四川省政府工作报告提出“制定实施经济区与行政区适度分离改革方案，协同推进土地管理、市场监管、税费征管一体化等改革取得突破”，广西政府工作报告要求“强化税银互动”等。

(责编：孙红丽、吕骞)