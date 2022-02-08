秦山核电基地累计安全发电7000亿千瓦时
2022年02月08日15:33 | 来源：新华网
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原标题：秦山核电基地累计安全发电7000亿千瓦时
截至2022年2月4日，中国最大的核电基地——中核集团秦山核电基地累计安全发电达7000亿千瓦时，相当于减少排放二氧化碳6.6亿吨，二氧化硫348.9亿吨，植树造林434个西湖面积。
自1991年并网发电以来，秦山核电基地已连续安全运营30年。基地拥有9台核电机组，总装机容量达到656.4万千瓦，年发电量约500亿千瓦时，是国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机最大的核电基地。（应曲川 唐子晔）
(责编：董童、李源)
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