原标题：秦山核电基地累计安全发电7000亿千瓦时

截至2022年2月4日，中国最大的核电基地——中核集团秦山核电基地累计安全发电达7000亿千瓦时，相当于减少排放二氧化碳6.6亿吨，二氧化硫348.9亿吨，植树造林434个西湖面积。

自1991年并网发电以来，秦山核电基地已连续安全运营30年。基地拥有9台核电机组，总装机容量达到656.4万千瓦，年发电量约500亿千瓦时，是国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机最大的核电基地。（应曲川 唐子晔）

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