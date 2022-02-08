人民网北京2月8日电 （记者杨曦）近日，自然资源部印发通知，部署开展2022年卫片执法工作，要求早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种。

通知明确，要从执法角度评估一个地区的自然资源管理秩序，压实地方党委政府责任，督促整改落实，消除违法状态。检验各地自然资源执法工作成效，推动落实严格规范公正文明执法。以卫片执法工作为抓手构建跨部门执法工作平台，推动落实自然资源执法共同责任机制，形成工作合力。

通知强调，要重点查处新增乱占耕地建房、挖田造湖、挖湖造景、违建“大棚房”等违法行为；重点查处在长江、黄河干流和重要支流沿线、生态敏感区非法用地采矿行为；重点查处非法开采稀土等战略性矿种的行为；重点查处城市更新、历史文化保护相关领域中未批先建及违规编制、修改、批准和实施国土空间规划等行为。对其中性质恶劣的重大典型案件，采取部、省两级直接立案查处、挂牌督办进行查处，处理结果公开通报。

对违法违规占用耕地从事非农业建设的，通知明确，省级自然资源主管部门要按月度先行冻结补充耕地储备库中违法用地所在地的补充耕地指标，地方拆除复耕并经省级确认后，解除冻结；经查处后，符合条件可以补办用地手续的，直接扣减储备库内同等数量、质量的补充耕地指标，用于占补平衡。对发现的“非粮化”等问题，各级自然资源执法部门要及时移交同级相关业务部门处理。

为有序开展2022年卫片执法工作，通知还提出以下四方面工作要求：

一是加强组织领导。地方各级自然资源主管部门要主动向同级党委政府汇报。对涉及的交通、保障性住房等违法违规用地问题，要形成清单及时移交相关部门。

二是加强统筹协调。统筹协调自然资源内部管理部门关系，处理好保护和发展的关系，加强自然资源“全链条”监管。

三是强化监督监管。要防止简单化、一刀切，一拆了之。对卫片执法中发现的问题，坚持“既查事、又查人”的原则，严肃处理。

四是严格合法性审查。地方各级自然资源主管部门要确保图斑合法性判定权源信息全面、真实、准确。对经核实发现图斑合法性判定问题突出的，部将公开通报。

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