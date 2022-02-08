人民网北京2月8日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍春节期间及节后疫情防控工作有关情况。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，今年春运自1月17日启动以来，总体看运行平稳有序。春运客流呈现“节前客流稳步提升、节中客流低位运行”的特征。截至昨天（2月7日）共计发送旅客5.39亿人次，较2021年同期增长约42.8%，不足疫情发生前2019年同期客流的四成。其中，铁路1.2亿人次，公路3.9亿人次，水路901万人次，民航1889万人次。

韩敬华介绍，春节前15天（1月17日—1月31日），日均客流2648万人次，从腊月二十五至腊月二十八（1月27日—1月30日）进入客流高峰期，客流峰值出现在腊月二十八（1月30日），为2955.5万人次，总体来看，节前客流强度分布趋于均衡、波动幅度不大，主要以特大城市或省会城市为中心向周边城市及主要劳务输出省市迁徙。

春节假期，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客1.31亿人次，比2021年同期增长33.0%，比2019年同期下降68.9%。其中，铁路发送旅客3077.5万人次；公路发送旅客9169.0万人次；水路发送旅客311.8万人次；民航发送旅客501.0万人次。总体看，春节假期客流呈现“前低后高”的趋势，客流最低出现在2月1日（正月初一），为1134.6万人次；2月2日至4日（正月初二至正月初四）客流逐步增多，主要以探亲访友、城市周边游、农村赶集等中短途出行为主；从2月5日（正月初五）开始，迎来假期返程客流，主要是劳务输出省市及中小城市向大城市和中心城市聚集。客流峰值出现在2月6日（正月初六），为2742.2万人次。预计2月16日至17日，也就是正月十六和正月十七，还将再次迎来返程客流高峰。

春运以来，各地交通运输部门和从业人员奋战在服务保障一线，落实落细疫情防控、安全生产、保通保畅、运输保障各项举措，目前春运运行总体平稳有序，应急保障有力，安全形势稳定。

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