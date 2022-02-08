人民网北京2月8日电（记者王连香） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输是保障涉冬奥人员安全便捷出行的重要支撑，也是疫情防控的关键环节。在北京冬奥组委、主办城市人民政府及有关部门和单位的共同努力下，冬奥交通指挥调度、服务保障、疫情防控和保通保畅等各项工作总体顺利。目前，已为1.5万余名运动员等涉冬奥重点人员提供入境转运和赛时出行服务，并为开幕式提供了良好的运输服务保障。

在谈到重点开展的工作时，韩敬华介绍，一是强化指挥调度。北京冬奥组委和主办城市人民政府支持力量加强融合，按照“三个赛区、一个标准”的要求，分别组建北京市冬奥交通保障指挥调度中心和张家口市冬奥交通保障指挥调度中心，实行扁平化、一体化指挥调度。

二是优化服务保障。根据各类人员出行需求，相关各方为闭环内人员提供班车、出租车、租赁车、分配车、收费卡车、京张高铁专用车厢等多样化出行服务；北京市为闭环外工作人员、志愿者等人群发放公共交通乘车卡，免费乘坐北京市轨道交通和地面公交，为各类人群提供贴心细致的出行服务。

三是从严疫情防控。各基层交通保障单位认真落实冬奥交通领域疫情防控方案和指南，按照“分区不重叠、流线不交叉、界面严管控、人员不跨区”要求，闭环内严格执行50%客座率控制、“点对点”运输要求，车辆每趟次消毒、每日进场进行全面消毒，驾驶区与乘客区域物理隔离，服务人员做好个人防护，坚决杜绝“破环”现象。

四是做好应急处置。公路运营单位持续开展涉冬奥路网运行监测，及时启动除雪预案，保证公路正常通行。公安交管部门对涉冬奥车辆交通事故实行专人快速处置。冬奥交通服务团队紧盯天气变化和赛时调整情况，相应调整运输服务，保障赛事顺利开展。

五是圆满完成开幕式交通保障任务。北京冬奥组委交通部会同北京市交通保障部门制定《北京冬奥会开幕式交通运输保障方案》，细化工作计划和运行流程，投入916辆客车、京张高铁投入专列2.5对，圆满完成了北京、延庆、张家口三个赛区的涉冬奥重点人员和观众等的集结和疏散任务，保障了开幕式的顺利进行。

当前，冬奥赛事正在如火如荼进行。冬奥交通保障各有关单位将进一步加强组织和力量调配，筑牢防疫屏障，优化交通服务，更好地满足运动员等涉冬奥重点人员出行需求，为北京冬奥会安全顺利举办提供坚强的交通运输保障。

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