人民网北京2月9日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为保护国民经济重要行业无线电频率使用安全，工业和信息化部近期会同公安部、司法部、国家市场监督管理总局等多部门联合开展严厉打击非法生产、销售和使用无人机无线电反制等设备执法行动。截至目前，已责令相关网购平台清理下架8600余件未经型号核准的无线电发射设备。

工业和信息化部介绍，各地无线电管理机构会同有关部门，依据《中华人民共和国无线电管理条例》等法律法规，加大对相关违法行为的查处，截至目前，相关地方无线电管理机构已责令淘宝、京东、拼多多、苏宁易购等网购平台清理下架无人机无线电反制设备及信号干扰器、屏蔽器等未经型号核准的无线电发射设备8600余件；各地已通过向公安机关移送涉嫌犯罪案件、予以行政处罚、责令改正等方式查处非法设置使用相关设备案件110余起。

同时，为推进《中华人民共和国无线电管理条例》等法律法规贯彻实施，教育、引导相关组织和个人依法依规申请使用无线电频率、设置使用无线电台（站），工业和信息化部无线电管理局将部分典型案例予以通报。

图片来源：工业和信息化部官网

如案例1显示，2021年11月30日，河北省无线电管理机构和北京冬奥会场馆外围无线电保障组在河北张家口一带进行无线电干扰排查中，发现蔚县某建材公司院内设置有1套无人机无线电反制设备，经核实，该设备为该公司员工擅自设置使用，对相关重要行业无线电业务造成严重有害干扰。因涉嫌违反《刑法》第二百八十八条关于扰乱无线电管理秩序罪的规定和《中华人民共和国无线电管理条例》有关规定，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，河北省张家口市无线电管理机构于当日将案件线索移交公安机关处理。

据了解，根据《中华人民共和国刑法》《最高人民法院 最高人民检察院关于办理扰乱无线电通讯管理秩序等刑事案件适用法律若干问题的解释》《中华人民共和国无线电管理条例》，未经许可擅自使用无线电频率或擅自设置、使用无线电台（站），或者使用无线电发射设备干扰无线电业务正常进行的，视其违法情节和危害后果的不同，由无线电管理机构作出行政处罚；构成违反治安管理行为的，公安部门依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

工业和信息化部表示，相关组织和个人应当增强依法使用无线电频率的意识，深化对非法使用无线电发射设备等行为的危害性和法律后果的认识。后续，全国无线电管理机构将结合做好北京2022年冬奥会等重大活动无线电安全保障工作要求，进一步加强无线电监测和干扰查处，切实维护空中电波秩序。

(责编：申佳平、吕骞)