原标题：国开行去年发放8759亿元贷款支持长江经济带发展

据中国国家开发银行消息，该行2021年全年向长江经济带11省市发放本外币贷款8759亿元(人民币，下同)。其中，向长江大保护及绿色发展领域发放4493亿元，为长江生态保护修复和污染治理作出积极贡献。

据了解，在上述工作推动过程中，国家开发银行按照“项目化、清单化、责任化”原则，建立了长江大保护及绿色发展重点推动项目清单及工作目标，实施动态管理，积极推动一批重大重点项目落地。

针对生态保护修复项目面临的市场化融资难题，国家开发银行与中国生态环境部、国家发改委联合发文，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，目前已通过该模式实现一批试点项目贷款授信承诺。

同时，国家开发银行与国家林草局合力推动国家储备林模式应用和创新，实现中国首个将森林碳汇收费权质押纳入项目信用结构的国家储备林项目——成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目贷款发放，为探索金融支持生态碳汇和生态价值转化积累了经验。

统计显示，2021年国家开发银行支持的长江生态保护和修复领域项目建成后，将实现江河水生态治理及河道整治1542公里，湖泊水生态治理修复2.1万亩，河道疏浚448公里，湖区清淤317万立方米，新增污水垃圾处理能力453万吨/天，搬迁污染企业158家，新建储备林569万亩，湿地生态保护1.4万亩，建设农村供水管网3476公里，产生良好生态效益、经济效益和社会效益。(王恩博)

(责编：董童、李源)