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国家发改委同意实施长江上游涪陵至丰都河段航道整治工程

2022年02月09日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京2月9日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推动长江经济带高质量发展，提升长江黄金水道功能，改善通航条件和保障航行安全，国家发展改革委近日同意实施长江上游涪陵至丰都河段航道整治工程。

据悉，涪陵至丰都河段航道整治工程全长48公里，通过清礁等措施改善通航水流条件，减小急流滩段流速和比降，降低船舶操控难度，提高工程河段通航安全保障能力，基本满足船舶分道航行需要。项目总投资估算51224.41万元。工程建设航道等级为Ⅰ级，航道标准尺度为4.5米×150米×1000米（航深×航宽×弯曲半径）。

主要建设内容包括：对工程河段碍航问题突出的老虎梁、大渡口、大梁及和尚滩等滩段进行整治，共清除礁石114.94万方、覆盖层10.58万方；建设老虎梁生境重建区1处，改造杆形岸标为塔标20座，配置航道水文多要素北斗监测终端5套。建设工期54个月。

(责编：申佳平、吕骞)

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