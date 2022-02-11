本报记者 李 蕊 叶传增 庞革平 郑 壹

图①：山东省东营市东庞社区精准扶贫关照中心，志愿者指导老年人科学健身。

刘智峰摄（人民视觉）

图②：贵州省纳雍县水箐村小学学生在打篮球。

陈炯吉摄（影像中国）

图③：在甘肃省兰州新区舟曲搬迁安置点，搬迁群众在新家开启幸福生活。

新华社记者 范培珅摄

习近平总书记强调，要加强农村基础设施和公共服务体系建设，改善农村人居环境。

持续改善义务教育办学条件，乡村学校让孩子看见大世界；家庭医生上门诊疗，为脱贫户建立健康管理档案；住房安全动态监测，兜牢民生底线……脱贫地区基本公共服务不断完善，脱贫群众生活更安心、更幸福。

——编 者

从有学上到上好学——

办学条件更优化

教育质量上台阶

孔家瑞（化名）停住足球，看准球门，用力一脚，“砰”，球似离弦的箭飞出。“好球！”教练在旁喊道。孔家瑞擦擦汗珠，腼腆一笑，比出胜利的手势。

孔家瑞是山东省临沂市沂南县铜井镇中心小学的学生，也是校足球队的主力队员。现在的孔家瑞阳光、爱笑，可就在几年前，他还是个寡言少语的孩子。“以前家里穷，娃差点辍了学。”孔家瑞的奶奶说。

2016年起，沂南县建立在校学生入学登记台账，加强贫困学生流动情况监测。县里了解情况后，为孔家瑞免除了义务教育阶段所有费用，每年发放资助金2000元，一直持续至今。

“2020年沂南县全面脱贫后，全县继续实施家庭经济困难学生资助政策，建台账、免学费、发补助，确保上学路上一个不少。”沂南县教育和体育局工作人员贺俊波说。2021年以来，全县共为学前到中职的家庭经济困难学生发放资助金12119人次、1167万元，脱贫家庭辍学学生数量始终保持动态清零。

走在铜井镇中心小学校园里，多媒体教室窗明几净，设备齐全；运动场上，孩子们在阳光下自由奔跑。铜井镇中心小学地处沂蒙山区腹地，曾是山东省扶贫工作重点村校，近两年，学校办学条件持续提升。

脱贫不脱帮扶。沂南县重点加强脱贫地区乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。2021年，县里投入专项资金，建设校舍项目18个、运动场地4个、配套项目4个，总投资1.7亿元。自脱贫以来，沂南县加快学校网络提速扩容，从全县选拔优秀教师，录制课堂视频，传输至网络平台，发挥带动作用，有效提升了脱贫地区学校教学质量。

“未来，我们要推进控辍保学从动态清零向常态清零转变，提升脱贫地区学校办学能力，提高乡村教师队伍整体素质，让每一名山区孩子享受公平优质的教育资源。”沂南县教育和体育局局长郭万堂说。

从治得起到护健康——

健康帮扶下功夫

医疗服务更完善

“最近有点气喘，不晓得咋回事。”老崔撸起袖子，伸出手臂。

尹广丹给老崔套上血压袖带，自己戴上听诊器。“高压135，在正常范围内，气喘可能跟最近降温有关，注意保暖。”尹广丹摘下听诊器说，老崔听后长舒一口气，紧锁的眉头舒展开来。

老崔叫崔文科，今年60岁，是云南省会泽县钟屏街道双河社区的一名脱贫群众。2018年7月，老崔在云南省第一人民医院做了手术，心脏搭了3个支架。作为崔文科的签约家庭医生，钟屏街道卫生院医生尹广丹把老崔当作重点关注对象，给他建立了健康管理档案，每月上门两次为他测量血压等。

“还是不能大意，要按时吃药，有问题随时给我打电话。”临走时，尹广丹不忘叮嘱老崔。

“谢谢医生！”老崔的感谢发自肺腑。手术时，作为建档立卡贫困户的老崔享受了基本医保、大病专项救助和托底保障三重报销，自费比例仅占10%，花了不到6000元。去年复查，已脱贫的他继续享受健康帮扶政策，5000多元的费用经报销，个人只出了470元。

此外，了解到老崔和老伴患有高血压，社区还为两人办理了慢性病就诊卡，买药也能报销60%。

会泽县地处乌蒙山腹地，曾是国家扶贫开发工作重点县和乌蒙山片区集中连片特困县。脱贫后，为进一步提升群众健康水平，防止出现因病致贫返贫现象，会泽县持续做好疾病分类救治，对36种大病患者进行“一人一档一方案”管理，落实脱贫住院患者“先诊疗后付费”政策。目前县域内28家公立医院、11家民营医院持续实施“先诊疗后付费”和“一站式”即时结报。

在保持现有健康帮扶政策总体稳定的基础上，当地持续优化完善相关措施，大力推进脱贫人口家庭医生签约服务。截至2021年12月22日，全县有家庭医生团队610个，团队医生1541人，单个团队年平均服务人数500人。全县在签状态居民304879人，其中建档立卡脱贫人口签约211306人，四类慢病履约率100%。

从有的住到住得好——

住房安全不发愁

乡村环境更宜居

“老蒙，新房子住得怎么样？有啥问题吗？”广西壮族自治区大化瑶族自治县板升乡八好村弄麻屯，村干部罗玉忠关切地问。到村民蒙海先家查看房屋安全情况，是罗玉忠每周的例行工作。

“过去的木头房子透风，不牢靠，总担心发生火灾或房子塌了。现在政府定期派人过来排查房屋可能出现的安全隐患，我感觉很放心！”搬进新房一年多的蒙海先，住得踏实。

大化县位于大石山区，石山占全县总面积的90%以上，曾是广西极度贫困县。长期以来，因交通不便，当地群众多就地取材，用木头、碎石建房，安全隐患多。

2020年，大化县多渠道筹集2亿多元资金用于农村危房改造，成功改造9590户，让4.12万农村贫困群众告别危房。弄麻屯30多户人家，先后从人畜混居的木头房搬到了牢固安全的砖混结构房。

脱贫群众住上了新房，对房屋的巡检和维修也提上了日程。当地地质灾害时有发生，村民们的新房又大都依山而建，需要定期排查风险。为此，大化县对农村住房进行常态化监测，包户到人、责任到人，建立起了一对一的跟踪监测机制。

鹅黄色的外墙，锃亮的不锈钢台阶扶手，蒙海先的家美观整洁。大化县住房和城乡建设局农村危房改造办公室主任陶毅介绍，新房建成后，大化县对每家每户的外墙进行了统一装修，还积极进行村屯美化，持续改善人居环境。

“节前家里新添置了沙发、电视和冰箱，日子真是越过越舒坦！”看着宽敞明亮的家，蒙海先脸上满是笑容。今年春节，外出务工的儿子和儿媳回村过年，蒙海先一家人在新房里过了第二个团圆年。

“‘十三五’时期，广西农村共推动实施了48万户危房改造。”广西住房和城乡建设厅副厅长叶云介绍，2021年，广西继续实施农村危房改造，在原有基础上进一步扩大改造对象的范围；同时开展动态监测，调整优化政策，保障农村低收入群体的基本住房安全，改善人居环境。2021年广西农村10448户危房改造工程已全部竣工，开工率和竣工率均达到100%。

图表数据来源：教育部、住建部、国家卫健委

本期统筹：郭 玥

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 04 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)