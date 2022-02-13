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2021年

服务进出口总额近5.3万亿元

2022年02月13日04:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月12日电  （记者王珂）记者日前从商务部例行新闻发布会上获悉：2021年我国服务贸易持续快速增长，服务进出口总额达52982.7亿元，服务贸易逆差缩窄到2112.7亿元，充分体现了我国在服务贸易领域结构调整、出口竞争力提升等方面取得的积极成效。

　　我国服务业快速增长为服务贸易协调发展奠定坚实基础。据国家统计局数据，2021年我国服务业增加值同比增长8.2%，占国内生产总值比重为53.3%。服务业新动能逐步激发，新业态新模式不断涌现；与此同时，新一代信息技术大大提高了服务的可贸易性，制造业与服务业持续融合，服务供给的质量、效率明显提升。

　　我国知识密集型服务出口竞争力显著提升。2021年，我国知识密集型服务出口增长18%；其中，个人文化和娱乐服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务出口分别增长35%、26.9%、22.3%，显示出较强的出口竞争力。

　　运输服务出口快速增长。受货物贸易和价格因素的影响，2021年全年运输服务出口持续快速增长。2021年，我国运输服务出口8205.5亿元，增速达110.2%，成为服务贸易十二大领域中出口增长最快的领域。运输与知识密集型服务出口一道带动全年服务出口快速增长，增速达31.4%，高于服务进口增速26.6个百分点，推动服务贸易逆差比上年下降69.5%。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月13日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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