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上海闵行区——

加装电梯  居民住得舒心（新春走基层）

本报记者  田  泓
2022年02月13日04:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　2月10日，上海闵行区100台加装电梯项目集中开工。

　　七宝镇漕宝路1911弄秀枫翠谷小区3个门栋开始加装电梯了，住在53号楼6楼的王凤英每天都会下楼查看施工进展。

　　“放心吧，3月底就可以竣工了。”施工方上海春建置业公司负责人陆建华说。

　　53号楼3楼以上的住户中，老年人较多，加装电梯是大家多年的心愿。王凤英说：“这次能顺利开工，真心感谢一楼和二楼居民的支持。”

　　半年前，53号楼启动加装电梯意见征询工作，漕宝路居民区党总支书记徐继芳及时向居民讲解有关政策，搭建起邻里沟通的平台。“既要体谅高楼层居民的难处，也要兼顾低楼层居民的利益。”

　　春节假期，上海连续阴雨，施工现场却不见泥泞，这多亏了建筑物料上围的防尘罩。“我们一直在改进工地管理和施工流程，尽量缩短工期，减少扰民。”陆建华说。

　　去年，闵行区累计完成加装电梯签约1211台，累计开工451台、完工311台，均超额完成年度目标。今年，闵行区将继续探索批量化整装模式，进一步提高质量、加快进度、降低成本，努力完成签约600台、开工600台、竣工400台的年度目标。

　　“希望今年有更多居民能够实现加装电梯的心愿。”徐继芳说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月13日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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