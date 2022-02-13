本报记者 侯琳良

春节期间，山东聊城市东昌府区郑家镇，金帝精密机械科技股份有限公司厂区，1000多名工人正开足马力全线生产。

拿起一个闪亮光滑的钢环，公司副总经理袁锡铭解释：“这是轴承保持器，是轨道交通、风力发电、海洋工程、航空等高端装备不可或缺的关键精密零部件。”

小产品，大产业。郑家镇镇长康彦深说，镇里以轴承保持器为主的机械加工业已有多年历史，到上世纪90年代，全镇轴承保持器产业得到快速发展，并逐渐形成集群优势。如今全镇规模以上企业15家，一般纳税人企业300余家，从业人员3万多人，产品销量稳定。

这些年，金帝研发投入占销售收入每年不低于5%，自主攻克长寿命、低噪声、高可靠性等新技术。袁锡铭说，正在赶制的深沟球轴承保持器，用于新能源汽车电机轴承，一分钟转速超过1.8万转，对于产品性能、寿命和可靠性都有特别的要求。

新年伊始，山东部署抓好科技研发、人才引育、要素保障等“十大创新”。据介绍，东昌府区谋划在郑家镇建设一个占地1000亩的产业基地，着眼技术创新、人才创新、产品创新，打造轴承保持器研发、生产基地，带动全区产业转型升级，迈向高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 01 版）

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