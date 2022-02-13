本报记者 王锦涛

“谁？”听到敲门声，甘肃永昌县天锦苑社区居民任文琴老人问。

“任姨，是我，小陈。来给您拜年了。”

“一听声音，准是你！”房门开了，任文琴拉着小陈的手，笑容满面。小陈名叫陈小玲，是天锦苑社区新时代文明实践站的工作人员。和小陈一起来的，还有另外3名志愿者。

“志愿者们每次来，要么帮着做个人卫生，要么帮着打扫屋子，总要干不少活儿。”任文琴说。

依托新时代文明实践站，天锦苑社区组织成立了“情系民生”志愿服务队，常态化为辖区困难、独居老人开展各类精细化服务。“每年春节，我们都会组织志愿者上门为困难、独居老人服务。”陈小玲说，今年送出春联1200余副，关怀慰问260余户。

敲门声再次响起。理发志愿者柯浩琴、陈兴莉来到赵光美老人家。陈兴莉对老人说：“年前给您剪个新发型。”老人欣然同意。头发理好了，赵光美笑出了声，“精神，真精神！”

张兰英老人的子女没法回家过年，社区工作人员任永玲了解情况后，带着志愿者登门慰问。张兰英忙把志愿者请进家里，一同洗菜、和面，感受过年的喜庆。

“我们线上送爱心，线下做服务。”任永玲说，通过电话、微信等方式，社区定期了解老人的生活困难，组织志愿者上门服务，“让在家过年的老人开心，让在外地的子女放心，相互温暖，胜似亲人。”

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 01 版）

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