本报北京2月12日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的2021年第四季度中国货币政策执行报告显示：2021年，我国货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求，前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升，主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长，金融对实体经济支持力度稳固。

2021年全年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元，年末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比增速分别达到27.3%和31.8%。2021年末广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长9.0%和10.3%，宏观杠杆率为272.5%，比上年末下降7.7个百分点。全年企业贷款加权平均利率为4.61%，比2020年下降0.1个百分点，比2019年下降0.69个百分点。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。2021年末，人民币对美元汇率中间价为6.3757元，较上年末升值2.3%。

报告提出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，注重充分发力、精准发力、靠前发力，既不搞“大水漫灌”，又满足实体经济合理有效融资需求，着力加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，实现总量稳、结构优的较好组合。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 02 版）

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