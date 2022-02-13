本报记者 辛 阳

快艇在平静的海面上颠簸，驶向獐子岛。辽宁省大连市长海县位于长山群岛，全县195个岛屿珍珠般散布在黄海北部。“能遇到今天这样的好天气不多，风力过7级就得停航，困在岛上五六天是常事。”县应急管理局局长张勇说。

为保障岛上危重病患者得到及时诊治，张勇介绍，2021年6月，长海县组建应急救助队，搭建船只运输、飞行转运等救援通道，5个海岛确定直升机起降点，9个村级小岛配备了10艘适航船只和16条应急航线，破解危重症患者应急情况下看病出行难题。

天空湛蓝，灯笼火红，小小海岛满是年味儿。居民丛连心正在自家的“海景房”挥着扫帚忙活。两个月前，老丛因意外大出血，被紧急送往长海县人民医院，抢救成功。

“现在都好利索了，虽然还不敢干重活。”回忆起那次紧急救助，老丛很感动，“骑自行车摔倒，车把撞到了腹部，前两天没在意，第三天就不行了。初步诊断，是脾破裂大出血。”

不巧赶上9级大风，无船。“有船也怕船太晃加重病情，只能立即启用直升机转运。”獐子岛镇沙包社区党委书记于春说，“海岛救援采用直升机运输已是常态，负责救援的北海第一救助飞行队也有经验。”

那天12时，直升机降落在獐子岛，老丛上了转运直升机；12时09分，直升机就抵达长海机场，等在那里的救护车接上老丛，一路鸣笛，到县医院后立即手术。12时57分，直升机又再次出发至獐子岛，紧急转运一名脑出血患者。

张勇在手机上打开一个微信群，群成员包括应急、住建、农业农村、海事、卫健、气象、北海救助、港口等部门负责人。半年时间里，他们共救助岛上群众60余人次。“大家都说，能挽救生命，比什么都值得。”张勇说。

“每次救援都要先经过县医院认定，根据病情决定转运至县内或县外诊治，实现资源合理高效利用。”经历过多次救援的长海县人民医院院长臧玉强说，从2021年开始，长海县还建立了急救专家库和远程医疗平台，打通3至4小时专家上岛急救通道，实现了医疗救助“镇检查、县诊断”。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）

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