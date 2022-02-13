本报北京2月12日电 （记者吴秋余）为规范银行间债券市场债券借贷业务（以下简称债券借贷），保护市场参与者的合法权益，提高债券市场流动性，近日，中国人民银行发布了《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》。

《办法》借鉴国际成熟市场实践经验，立足我国金融市场发展需要，从市场参与者、履约保障品、主协议等方面完善债券借贷制度，包括支持市场参与者规范开展集中债券借贷业务等，提高债券借贷交易效率和灵活性。同时，为加强风险防范，《办法》明确了大额借贷报告及披露、风险监测、自律管理等有关要求。

《办法》出台有利于满足市场参与者多样化的交易需求，提高做市商头寸管理能力，提升银行间债券市场流动性，促进金融市场功能深化和健康发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)