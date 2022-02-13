人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

央行发布银行间债券市场债券借贷业务管理办法

2022年02月13日04:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月12日电  （记者吴秋余）为规范银行间债券市场债券借贷业务（以下简称债券借贷），保护市场参与者的合法权益，提高债券市场流动性，近日，中国人民银行发布了《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》。

　　《办法》借鉴国际成熟市场实践经验，立足我国金融市场发展需要，从市场参与者、履约保障品、主协议等方面完善债券借贷制度，包括支持市场参与者规范开展集中债券借贷业务等，提高债券借贷交易效率和灵活性。同时，为加强风险防范，《办法》明确了大额借贷报告及披露、风险监测、自律管理等有关要求。

　　《办法》出台有利于满足市场参与者多样化的交易需求，提高做市商头寸管理能力，提升银行间债券市场流动性，促进金融市场功能深化和健康发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
各地交通运输部门为保安全保畅通插上“智慧翅膀”
　　人民网北京2月12日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月12日（春运第26天），全国预计发送旅客2791万人次，其中铁路发送旅客710万人次，公路1930万人次，水路40万人次，民航111万人次。全国高速公路预计流量3052.25万辆。…
如何促进更高质量就业？专家：点面结合、精准施策
　　人民网北京2月12日电 （王绍绍）当前，“六稳”“六保”工作持续推进。数据显示，2021年全国城镇新增就业1269万人，比2020年增加了83万人。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部