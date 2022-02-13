本报记者 王崟欣

从福建省三明市沙县区城关驱车来到富口镇一处育苗基地，大片绿油油的树苗让人眼前一亮，10多名工人正忙着移栽幼苗、包装基质、挖沟排水。这里是富口镇白溪口村村民杨金德的“楠木育苗基地”。

苗木基地不远处，是罗卜岩省级自然保护区。保护区面积不大，却是全国少有的以楠木天然种群及其种源为主要保护对象的省级自然保护区。

保护区工作站站长黄茂根介绍：“楠木是珍稀树种，自古以来就被用于制作贵重家具。过去，砍伐买卖天然楠木的现象比较普遍，楠木资源几近枯竭。”1983年，罗卜岩省级自然保护区因保护楠木种源而建。

白溪口村家家户户外出做小吃生意，有大量闲置土地和留守老人。多年前，在外做生意的杨金德回乡，正赶上福建省出台政策鼓励发展珍贵树种，给予种植珍贵树种的林农相应补贴。看准机遇，杨金德把闲置的土地流转过来，开始种植楠木。第一批楠木种子就来自罗卜岩省级自然保护区。

眼下，正是育苗好时节。在杨金德育苗基地的育苗大棚内，上万颗楠木种子上个月刚刚播下。杨金德介绍，楠木种子的出苗率能达到90%，长大后的一年苗、三年苗销量很好，重庆、浙江、广西等地都有客户，在园林、绿化、山上造林等方面的应用很受欢迎。

得益于人工楠木的繁育，如今罗卜岩自然保护区内，楠木的群落面积已有约30公顷。“保护好树，也能致富。”杨金德说，有了资金，自己一边扩大树木种植品种和面积，一边发展沙县小吃“炖罐”所需的穿山龙、牛奶根等林下作物种植。如今，杨金德不仅在城里买了新房子，还带动村里留守老人、脱贫户、周边乡镇空闲劳动力就业超300人。

正说着，赶上沙县区国有林场营林人员张禄来拉树苗。看着一袋袋套好基质袋的楠木苗被运上卡车，杨金德满是期待地说：“今年我们和沙县区林业局合作，准备了100多万株苗，打算重点发展林下经济。”

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）

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