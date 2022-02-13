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就《信托业保障基金和流动性互助基金管理办法（征求意见稿）》

银保监会公开征求意见

2022年02月13日04:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月12日电  （记者欧阳洁）银保监会近日就《信托业保障基金和流动性互助基金管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》将原认购制基金更名为流动性互助基金，同时设立缴纳制信托业保障基金。流动性互助基金主要发挥信托业流动性调剂功能。在符合条件的前提下，保障基金可以通过阶段性持股、设立过桥机构等方式参与信托公司风险处置。两类基金均不得用于救助被撤销或破产清算的信托公司。

　　《办法》指出，在信托行业转型期，实行保障基金和流动性互助基金并行的筹集机制；待行业转型和风险化解基本完成后，可适时调整认购标准。基于信托公司风险状况实行差异化保障基金缴费标准，信托公司不再按净资产1%认购基金。《办法》强化道德风险防范。明确基金使用的禁止性行为，并对相关责任人建立追责问责机制。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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