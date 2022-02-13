本报记者 周 欢

“学党史，再启航，六中全会指方向！”大年初九，在江西省赣州市寻乌县长宁镇学习社区，一场主题为“喜庆佳节颂党恩”的宣讲活动在社区新时代文明实践站展开。台上，快板、三句半、诗朗诵，志愿者以多种形式表演；台下，30余名社区居民聚精会神。

“我们利用下班时间，自学自编、自导自演，探索运用快板、小品等形式宣讲党的十九届六中全会精神。”志愿服务团团长古广彬介绍，“组建以来，服务团已由最初的十几人壮大到现在的141人，每月至少开展两次宣讲。”

寻乌县积极发挥新时代文明实践中心的作用，探索用群众喜闻乐见的形式、用群众听得懂的话、用群众的身边事，开展六中全会精神基层宣讲。

“听得懂、喜欢听！”社区居民张开有种了大半辈子地，后来在街道和社区帮助下开了一家小制衣厂，日子过得有声有色，现在他经常参加宣讲学习，“六中全会在总结党的百年奋斗历史经验中，就有‘坚持人民至上’。我实实在在感受到了。”

进社区、下乡村，把全会精神送到田间地头、农家大院。在吉潭镇圳下村活动广场上，村民或站或坐，志愿者潘美玲和陈雯姐妹正以山歌的形式宣讲全会精神，“党为人民谋发展，民得实惠国富强……”

“我们用客家话演唱。”潘美玲介绍，客家山歌在寻乌颇受欢迎，用唱山歌的方式宣讲，老百姓容易接受。

既宣讲精神，又办好实事。圳下村村民广种脐橙，去年底以来，村里以新时代文明实践站为阵地，组织村里、市县的专家指导种植采收，还联系帮扶单位销售。“脐橙销售收入增加了不少。”村支书刘永浩说。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）

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