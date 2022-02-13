本报记者 王明峰 李凯旋

“奋斗百年有经验，‘十个坚持’记心间，守正创新为人民，永不变！”初春的早晨，四川省北川羌族自治县擂鼓镇新时代文明实践广场上一派热闹景象。不少村民起了个大早，专门来听宣讲队宣讲党的十九届六中全会精神。

宣讲员邝志银已有78岁高龄，是非遗曲艺“金钱板”的传承人，创作了十几个宣传党的创新理论、方针政策的曲艺节目，“就想着把党的精神、把我们的好日子唱出来。”

听众唐弟生说：“这些节目既有干货又接地气，大家爱听，也爱学。”

近年来，北川县新时代文明实践中心组织多支宣讲队，吸纳当地青少年学生组成“羌山雏鹰宣讲队”，同时将脱贫攻坚“结亲帮万户志愿服务队”发展为“结亲宣讲队”，各支队伍共有宣传宣讲志愿者4.4万人，2021年举办了1万多场宣讲。

山上的雪刚化，曲山镇玉皇山村村干部李莎莎就来到大学生文莹莹家的院坝里。坐在一条长凳上，李莎莎讲起自己在村里工作的经历。真切了解基层工作的酸甜苦辣，文莹莹触动不小：“感受到了责任与光荣，也意识到自己能为乡村振兴出一份力。”通过宣讲，李莎莎与村里的十几名大学生建立了友谊，不少人表示毕业后想回乡工作。

结合群众实际需求，北川县新时代文明实践中心在田间院坝开设“微课堂”，宣讲党的方针政策，培训实用技术；同时整合线上线下资源，开设以亲子关系、心理健康为主要内容的讲堂和以红色故事为主的“红色悦享讲堂”。

宣讲员龙兵是种茶能手，把“微课堂”搬到了擂鼓镇盖头山上的茶园里，给茶农宣讲种茶技术和经营经验。“我们既要讲好思政课，也要传好致富经。”龙兵说。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 04 版）

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