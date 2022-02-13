本报记者 黄 鑫

原标题：工业经济稳定发力承压向前

新年伊始，面对错综复杂的外部环境和经济下行压力，我国工业经济稳中向前，努力实现良好开局。1月份，河北、福建等省份工业用电稳中有增，江苏省八大主要行业实现“三增五稳”，湖南省工程机械、汽车、电子等重点行业运行较好，浙江省企业预期总体相对乐观……

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在工业领域尤为凸显。“我们将把稳定工业增长特别是一季度开好局起好步作为当前最重要的任务，采取有力措施，确保工业经济平稳运行和提质升级，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间发挥压舱石作用。”工信部部长肖亚庆说。

新兴产业开局好

多家车企近日公布的1月产销数据显示，新能源汽车迎来开门红。1月份，比亚迪新能源汽车销量达到92926辆，同比大涨367.6%；广汽集团新能源汽车销售19121辆，同比增长115.21％；小鹏、理想、哪吒等造车新势力，销量均实现破万，呈翻倍甚至四倍增长。

“预计今年我国新能源汽车市场产销将超过500万辆，增速达到50%左右。”中国汽车工业协会副总工程师许海东接受经济日报记者采访时表示，经过10年的培育，新能源汽车市场已进入快速发展阶段。在国家政策扶持和汽车厂家的持续努力下，新能源汽车产业链和供应链体系逐步完善，产品竞争力显著提升。供给和需求有效结合，推动了我国新能源汽车产销实现爆发性增长。2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。

从各地1月份工业经济运行情况来看，以新能源汽车为代表的新兴产业开局良好。安徽省经济和信息化厅党组成员、总工程师徐文章向经济日报记者介绍，2022年，安徽省新能源汽车市场发展预期增强，重大项目不断落户并加快建设。其中，合肥新桥智能电动汽车产业园开工建设，远期年产值可实现5000亿元；总投资150亿元的比亚迪新能源汽车生产基地落户合肥长丰，一期项目最快2022年8月可建成投产；总投资80亿元的比亚迪新能源动力电池长三角制造中心、总投资70亿元的国家绿色技术示范项目奇瑞能源汽车四期基地等正加快建设。

上海市经信委预计，今年一季度，高端装备、电子、汽车等领域将延续增长态势；湖南省工信厅数据显示，工程机械行业生产形势有所好转；江苏省工信厅有关负责人表示，汽车零部件行业增长势头较好，部分汽车零部件重点企业反映，中高端市场增长较快，订单充足；广东省工信厅有关负责人表示，正加快打造我国集成电路第三极，扩大制造产能供给。

中国宏观经济研究院战略政策室主任、研究员盛朝迅表示，作为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的关键力量，我国战略性新兴产业迎来快速发展。新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备等产量增速较快。产业数字化、智能化、融合化发展水平提升。当前，我国新兴产业创新驱动发展收获新成果，产业发展水平不断提升，产业集聚优势逐步显现，2022年还将继续推动经济高质量发展。

传统产业焕新机

坚持绿色低碳，上马数字技术，钢铁、煤炭、水泥、建材等传统行业正旧貌换新颜，走向高质量发展之路。

新矿集团与浪潮集团打造了智慧矿山大数据应用平台，上线半年就完成了新矿集团22座权属矿井100多个系统数据采集，数据量级达到200亿条；潍坊特钢采用联想部署的能源管理平台，整体运维成本降低50%，数据中心内的设备空间占用减少50%，所有业务系统得以全天候运行。

“2021年，钢铁业效益创历史新高。2022年，预计钢铁业仍将稳中有进，继续巩固去产能成果，推动行业绿色转型，积极保供稳价，提升创新能力，大力发展智能制造，维护产业链供应链安全稳定。”中国钢铁工业协会副会长李新创说。

河北省工信厅厅长龚晓峰对经济日报记者介绍，为确保一季度工业经济实现平稳开局，河北积极扩大工业有效投资，一手抓绿色低碳发展，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、焦化行业减量置换，在钢铁、建材等行业实施节能低碳绿色化改造重点项目200项以上，创建省级及以上绿色工厂50家；一手抓数字化改造，推动钢铁、装备等行业和唐山、邯郸等区域工业互联网平台率先上线，实施数字化改造项目200项，建设制造业数字化转型试点示范50项。

“当前，工业经济下行压力加大，特别是传统产业面临较大困境，转型升级势在必行。”中国宏观经济研究院产业所工业室主任、研究员付保宗表示，推动传统产业转型升级就是稳定工业经济“基本盘”。

我国传统产业规模大，拉动众多上下游产业共同构建了较为健全的产业链供应链体系。同时，传统产业高端需求正不断扩大，并通过改造升级，持续催生新产业、新业态、新模式，形成增长新动能。

技术改造是传统产业转型升级的好抓手。据了解，2022年，广东省将用好普惠性投资奖励资金和企业技术改造资金支持政策，引导先进制造业项目加快投资进度，全年推动8500家企业开展技术改造；浙江省要求省市县三级安排不低于110亿元专项资金用于支持企业技术改造，力争完成技改投资3500亿元。

打出政策“组合拳”

记者梳理各地政策发现，为了实现今年工业经济平稳运行，各地区各部门加大工作力度，打出了扩大工业品消费、产业链供应链保障、助企纾困解难等提振工业经济的政策“组合拳”。

福建省工信厅拿出“真金白银”，对2022年一季度工业总产值表现较好的制造业企业分档奖励，并向战略性新兴产业等倾斜。湖北省每月定期调度钢铁企业、整车企业生产情况，“点对点”上门服务重点企业，开足马力生产，力争一季度实现工业增加值增长7%左右的目标。安徽省开展了2022年（第一批）首台套重大技术装备申报评定工作等，支持制造业企业做大做强。上海市经信委建立稳增长企业诉求协调机制，1月份协调解决规上工业企业91项诉求。

工信部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰介绍，工信部将会同相关部门从财税金融、保供稳价、支持中小企业发展等方面，推出更加有力有效的政策举措，做好预调微调和跨周期调节。

稳工业增长，要积极培育新兴产业。盛朝迅认为，首先要及时解决制约新兴产业和工业经济平稳健康运行的卡点堵点，包括缺芯、缺柜、缺工、缺电等，实施重点领域产业链供应链贯通工程，保障重点产业链供应链顺畅。同时，还要坚持推动传统产业转型升级。“一方面要积极推动企业技术改造，加快居民消费提档升级，积极培育新型消费模式；另一方面要加快传统发展路径转换，加快推动产业高端化、数字化、绿色化、融合化发展。”付保宗说。

肖亚庆表示，2022年，对智能网联汽车、冰雪装备、智慧健康养老、超高清视频、安全应急等既有利于改善群众生产生活，又代表未来科技发展方向的产业，要加大培育力度，支持规模化发展，加快形成新的增长点。“还要着力提振制造业投资，保当前增长、增发展后劲。在石化化工、钢铁等领域，启动一批节能降碳技术改造项目。”肖亚庆说。

(责编：罗知之、初梓瑞)