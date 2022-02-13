金观平

原标题：推动夜间经济健康有序发展

消费场景不断丰富活跃了夜间经济。数据显示，今年春节期间，各地夜间文化活动和餐饮、旅游消费变得愈加活跃，仅含有夜游类景区的订单占比即达35%。这提醒我们，挖潜夜间经济重在推陈出新，进一步增强夜间消费的体验感和便利度。

夜间经济通常指以服务业如休闲、旅游、购物、餐饮等为主要内容的现代城市消费经济，涵盖了线上线下、实物及虚拟等多个层面的内容。受疫情影响，我国消费仍处于恢复发展过程中，而夜间经济发展对促进消费有着十分重要的作用。随着我国人均国内生产总值迈上1.2万美元的台阶，夜间经济在我国已有了加快发展的内生动力和客观需要。有关市场研究报告认为，2020年中国夜间经济规模已突破30万亿元，预计2022年将突破40万亿元。

不过，夜间经济的发展同样存在不少问题。

从业态来看，各地夜宵、夜购以及美发美容等夜间生活服务消费较为活跃，但演唱会、音乐会、话剧、电影等夜间文化娱乐消费活跃度存在较大差异，特别是其他城市与北上广等一线城市差距较大。

从融合程度看，夜间经济融合发展有名无实的情况比较突出，主要表现为一些商圈、景点“招客容易留客难”，消费额不高，面临盈利难题。

从服务配套看，夜间经济需要相关服务行业的高度协调发展。比如，消费者夜间通勤，需要地铁、公交延长运营时间，需要更多的出租车、网约车。又如，社会治安、人流拥堵的疏导应有预案，疫情防控常态化应得到充分保障。同时，医药商店及夜间门诊部也应合理布局，等等。

不难看出，夜间经济发展涉及城市管理、环境卫生、交通便利方方面面，也涉及城市地理区域布局，是一道涵盖了经济发展、城市治理的综合题。推动夜间经济健康发展，充分挖掘夜间经济潜力，要因地制宜，找准主要发展方向。

一是要将多元文化深度融合到城市夜景营造，开发多样化、主题性、特色类的夜间文化体验项目，增强夜间消费的体验感和便利度。二是要将夜间经济作为城市经济重要组成部分，纳入整体发展规划，着力抓好城市夜间经济规划布局，合力推动夜间经济成为我国城市经济一张亮丽的名片。三是要发展新模式新业态。运用大数据、云计算、移动互联网、人工智能等现代信息技术不断调整和丰富夜间消费业态，满足人民群众高品质生活需要。

近年来，从中央到地方纷纷出台各类支持夜间经济发展的政策措施，使其在扩大内需、促进消费、增加就业的同时，也迎来更加广阔的发展空间。各级政府要努力增加经济产品供给，同时补齐城市管理短板，促进各方联动、优化市场环境，为夜间经济的健康有序发展奠定坚实基础。

(责编：罗知之、初梓瑞)