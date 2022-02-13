钟华林

原标题：成渝经济圈将建一百六十个重大项目

本报成都讯（记者钟华林）推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室日前正式印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元，2022年计划投资1835亿元。

去年底，推动成渝地区双城经济圈建设四川重庆党政联席会议提出，2022年是成渝地区双城经济圈建设从夯基垒台迈向整体成势的关键一年，两省市要协同提升区域产业链供应链韧性，实施一批补链、延链、强链项目，合力打造一批世界级产业集群；要协同推进绿色低碳转型发展，加快推进国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地等重大项目建设……

四川省发展改革委成渝地区双城经济圈建设项目推进处处长王勇说，此次公布的160个重大项目围绕贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，紧扣合力建设现代基础设施网络、协同建设现代产业体系、共建科技创新中心、共建巴蜀文化旅游走廊、生态共建共保、公共服务共建共享等六大重点共建任务。

其中，现代基础设施网络方面的项目投资总量规模最大，涉及40个项目、总投资1.35万亿元，包括成渝中线高铁、川渝千亿立方米天然气基地等，一批交通、能源、毗邻平台基础设施项目将加快实施；协同建设现代产业体系方面的项目数量最多，达72个，总投资5402亿元，包括川渝5G网络覆盖、宜宾锂电产业等；在共建科技创新中心方面，双方将加快布局建设重大科技基础设施，积极构建产业创新平台，着力优化创新空间布局，合作共建西部科学城，30个相关重点项目总投资约750亿元。此外，还有共建巴蜀文化旅游走廊、生态屏障、公共服务等方面项目18个。

(责编：罗知之、初梓瑞)