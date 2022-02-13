本报记者 敖 蓉

原标题：切实解决好青年就业问题

今年高校毕业生规模预计1076万人，规模和增量均创历史新高。与此同时，疫情对就业的影响仍在持续。部分行业和企业生产经营还未恢复到疫情前水平。就业市场用人需求还存在不确定性，部分中小企业扩大吸纳就业的能力下降，散发疫情对校园招聘活动产生不利影响。就业的结构性矛盾尚未得到根本缓解，“就业难”与“招人难”并存的现象仍然存在。

中央经济工作会议强调，“解决好高校毕业生等青年就业问题”“抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措”。

支持企业提供更多机会

企业是高校毕业生就业的主渠道，中小微企业是高校毕业生就业的主阵地。北京大学日前发布的调查数据显示，2021年，在已确定工作单位的毕业生中有73.8%的人去了企业，民营企业占比最大，吸纳了35.2%的毕业生，国有企业排在第二位，为25.0%，三资企业占比为6.6%。

人力资源和社会保障部近日发布的《高校毕业生就业创业政策服务指南》提出，小微企业（含社会组织）招用离校2年内的未就业毕业生，可申请享受社会保险补贴；企业招用登记失业半年以上的高校毕业生，可予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠；小微企业当年新招用高校毕业生等符合条件人员人数达到一定比例的，可申请最高不超过300万元的创业担保贷款，由财政给予贴息。

同时，近几年各地在稳就业方面出台了很多积极政策。对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安认为：“应当注重地方政府在实施就业优先政策方面的积极作用，要把政策宣传到位，吸引更多的大学生到地方去工作、到基层去工作。”

广东省是毕业生求职的热点地区。2022届高校毕业生人数预计为71万人，比去年增加6.6万人，加上外省来粤就业的毕业生，在粤求职就业高校毕业生将超过90万人。记者了解到，广东一方面鼓励中小企业更多吸纳高校毕业生，拓宽市场化就业渠道；另一方面配合做好机关、事业单位和国有企业招聘工作，开拓政策性岗位。同时，继续实施“高校毕业生到农村从教上岗退费”“大学生村官”“三支一扶”“西部计划”“山区计划”“大学生征兵”等基层就业项目，为高校毕业生提供更多就业机会。

鼓励毕业生创新创业

随着全社会逐渐形成创新创业创造的良好发展环境，很多高校毕业生也把创业作为迈入职场的第一站。

2月11日，国家发改委等8部委出台《关于深入实施创业带动就业示范行动 力促高校毕业生创业就业的通知》，通过降低创新创业门槛，为高校毕业生提供更多施展才华的机会。鼓励高校毕业生自主创业，政府投资开发的孵化器等创业载体应安排30%左右的场地，免费提供给高校毕业生。有条件的地方可对高校毕业生到孵化器创业给予租金补贴。

记者从人社部了解到，2022年高校毕业生创业，还能享受到以下政策：一是高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）可申请最高不超过20万元，由专项资金贴息的个人创业担保贷款，创办小微企业的可申请最高不超过300万元；二是毕业年度内高校毕业生从事个体经营的，3年内按每户每年12000元为限额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税；三是首次创办小微企业或从事个体经营并正常经营1年以上的，可给予一次性创业补贴。

同时，去年底以来，各地根据实际制定了优惠政策。例如，近日贵州省贵阳市以省内高校27.58万应届毕业生为重点，出台了支持自主创业、支持成果转化、给予社会保险补贴、支持技能提升等8项措施。

适时转变就业观念

随着高校毕业生突破千万人大关，青年就业群体的就业观念变化也值得关注。很多大学生宁愿从事起薪3000元到4000元的行政、文秘类工作，也不愿考虑到薪资更高的生产车间。

“应当尽快帮助他们在进入职场之前就形成平等的岗位观念。”智联招聘执行副总裁李强表示，高校毕业生需调整好自身预期，努力把基层一线的工作变成属于自己的蓝海。

“高校毕业生进入高度市场化的人力资源市场变成求职者，要学会转变就业观念，生产一线也有更广阔的发展空间，而且职业发展的机会、待遇、吸引力逐年增强。”李长安说。

改善就业结构性矛盾、拓展职业空间的技能提升方案正深入实施。2021年以来，为激励引导青年人才成长成才，优化劳动力素质结构，促进劳动者就业创业，我国开展了包括推进职业技能等级制度在内的一系列措施，既帮助各级各类企业开展技能人才评价，形成了科学化、社会化、多元化的技能人才评价机制，又向上延伸了技能人才的职业上升通道。

此外，企业在选聘毕业生时，也应当探索适应新的用人思维模式。李强说，企业除了有规则还应当有情感有价值观，使双方的情感和文化产生共鸣，以新的工作模式让青年人认可企业， 愿意为企业发展贡献力量。

(责编：罗知之、初梓瑞)