本报记者 郭子源

原标题：银行理财不再保本还能买吗

中国银保监会近日表示，保本理财、不合规短期理财产品已实现清零，银行业保险业已基本完成“资管新规”过渡期整改任务。于是有人担心“银行理财不再保本了，不能买了”……

银行理财不再保本了，还能买吗？业内人士表示，银行理财不属于存款，其本质是资产管理产品，不应也不能保本。此前之所以保本，是因为银行理财产品被异化成了“存款”。

资产管理的本质是“受人之托、代客理财”。假如你是一位缺乏金融知识的投资者，最理性的做法是把钱交给专业机构，让机构替你投资。赚的钱归你，赔了钱也由你承担风险，专业机构只收取替你投资的“工钱”，即投资服务费用。

以上便是资产管理业务的本来面貌。该模式的突出优势是让资金量不大的单一投资者可以实现多元化投资、降低风险。例如，某位投资者用2万元很难同时购买多只股票，但如果他购买了权益类资产管理产品，该产品可以将募集的大量资金同时投资多只股票，进而降低投资单只股票的市场风险。

银行理财保本、异化成存款，投资者看似“赚了”，多数情况却“亏了”。例如，某银行理财产品承诺1年期收益6%，并保本。投资者的钱被拿去投资，1年期的实际收益率可能高达15%，多出来的9%就被资金管理人获得，并没有给投资者。反过来，如果1年期的实际收益率是-2%，资金管理人则会拿钱填补8%的窟窿。

在刚性兑付的背景下，看似投资者获取了稳定收益，但无形中也损失了本属于自己的另一部分超额收益。银行理财不再保本后，尽管可能会在一定时期出现亏损，但若市场行情上扬，所有收益也均归投资者。

监管部门先后发布“资管新规”“理财新规”，旨在防范化解金融风险，引导银行理财回归“代客理财”的资管业务本源。其中，“资管新规”的过渡期截至2021年12月末。

面对新变化，投资者需谨记收益、风险成正比。若完全不能承受任何市场风险，应选择存款产品；如果风险偏好较低，可选择投资货币市场、债券市场的固定收益类理财产品；若风险偏好较高，则可选择投资股票、期货等市场的权益类理财产品。

最关键的是，投资者需重点关注拟选择理财公司的投资研发能力。理财的核心在于资产，资产的核心在于配置管理。“过去，银行理财产品结构简单、同质化严重，在‘刚性兑付’的保证下，能够吸引大多数稳健型客户。”中国银行业协会专职副会长潘光伟说，随着资产管理业务转型，金融机构必须通过多样化的资产配置，重构理财产品的吸引力。

(责编：罗知之、初梓瑞)