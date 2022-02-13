本报记者 夏先清 杨子佩

原标题：“万人助万企”纾困解难

“‘万人助万企’助到了我们的心坎上，真的特别感谢！”近日，河南省信阳市商城县蜜梓源蜂产品销售有限公司总经理詹胜林说，在信阳市“万人助万企”第九服务工作组的积极协调帮助下，公司与好想你健康食品股份有限公司达成战略合作协议，发展前景更广阔了。

一个个问题解决的背后，是一个个项目的顺利推进，是一家家企业的顺畅发展，是企业家一张张满意的笑脸。

“万人助万企”号角吹响以来，信阳市牢固树立“一盘棋”思想，把培育壮大市场主体作为行动目标，坚持解决问题与引导发展相统筹、扩大总量与育强做优相结合、优化环境与招商引资相融通，千方百计解难题、提效能、办实事，坚定了企业发展信心，在构建亲清新型政商关系、打造最优营商环境上取得明显成效。

数字最有说服力：截至2021年12月31日，信阳“万人助万企”活动共收集问题7030个，累计解决问题6737个，问题解决率95.8%，进一步推动当地释放存量潜能、激活发展动能，为工业经济持续增长积蓄了后劲。

为更好解决企业面临的突出问题，推动经济发展提质提速，“万人助万企”活动工作组下达了解决企业和项目两大类15个方面问题的“作战任务”，建立起了分级包联机制。

火车跑得快，全靠车头带。信阳35位市级干部率先垂范包联51家企业和21个项目，市级层面抽调工作人员141名，成立了活动统筹和问题解决2个专班和11个工作组，工作组联系服务全市347家企业和233个重点项目；县级层面抽调工作人员5224名，成立了52个专班和120个工作组，共包联3627家企业和546个项目。全市实现了“四上企业”和省市重点项目服务全覆盖。

看项目、进车间，听需求、问发展……寒来暑往，成千上万名助企干部用脚步丈量责任，用实干诠释担当，在面对企业“卡脖子”“拦路虎”问题时，妙招新招频出，树起了响当当的助企招牌。

去年夏天，豫北洪灾，铁路运力受限；煤炭减产，煤价大幅上升，这让作为豫南地区唯一电源支撑点的大唐信阳华豫发电公司面临前所未有的困难。

关键时刻，信阳市、平桥区两级党委政府倾力支持，“万人助万企”活动第三服务工作组驻厂帮扶，不仅落实了煤源，解决了运力，市财政局还克服困难，紧急划拨1亿元应急资金，为该公司开辟3个月无息借款“绿色通道”。这笔亿元应急资金从决策到到账仅仅用了短短24个小时，解了企业燃眉之急。

针对企业反映频次较多的要素保障、不动产证办理、融资难等问题，信阳研究出台水电气保供稳价政策，解决62家企业的水电气保供稳价问题；研究制定“工业类投资项目拿地即开工”审批流程，探索“不动产权证不解押即办理变更登记”等创新举措，推进问题解决；为淮滨县弱筋小麦产业园基础设施与仓储物流项目争取国家专项债资金支持，申请了占总投资比例79.96%的10年期专项债4.36亿元，确保企业的问题事事有着落，件件有结果。

开展“万人助万企”活动，不仅是一次提振信心、温暖人心、坚定决心的专项行动，也是一项兴产业、强实体、提品质、增实效的战略举措，更是一场检验干部作风，践行躬身入局、履责于行、崇尚实干、狠抓落实的生动实践。

(责编：罗知之、初梓瑞)