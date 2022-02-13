本报记者 祝惠春

原标题：大宗商品“超级周期”来了吗

今年年初以来，在全球大类资产受挫的背景下，大宗商品反而表现抢眼。国际上，国际原油价格向“100美元”进发，作为大宗商品龙头的原油价格大幅上行，带动整个大宗商品市场走强。国内农产品方面，棕榈油大涨18%，豆油上涨13%，大豆、豆粕、菜粕涨逾14%；工业品方面，铁矿石、玻璃等商品大幅上涨超过20%。其中，玻璃价格涨幅约36%，螺纹钢和热轧卷板涨幅超过13%。

本轮大宗商品价格为何上涨？后市如何？相关实体企业如何应对价格波动风险？

涨价受供需双向驱动

国际大宗商品价格上涨预期强烈。日前，投资机构高盛表示，目前大宗商品市场处于短缺状态。追踪23种能源、金属和农作物期货的彭博商品现货指数今年早些时候创下历史新高，包括石油在内的许多大宗商品期货价格都出现较大幅度现货溢价。

方正中期期货研究院院长王骏认为，农产品方面，受拉尼娜气候影响，巴西和阿根廷大豆产量下调，而美豆价格上行，拉动了蛋白粕和油脂价格走高。生物柴油需求增长再度带动植物油期货价格创出新高。

新湖期货有色金属研究总监孙匡文表示，国际上，欧美国家的通胀为工业品价格上涨提供了动能。国内方面，为应对经济增速下行压力、扭转市场预期，相关部门先后出台了一系列有利于经济稳定的政策，这一定程度上对有色、黑色等工业品价格起到了提振作用。

供需基本面同样对工业品价格上涨提供了支撑。以有色金属为例，虽然供给端一直存在恢复性增长预期，但在新冠肺炎疫情、能源供应等因素影响下，供应恢复不及预期。今年伊始，受主要国家出口政策限制、国内冶炼产量趋紧和锡铝镍三品种下游加工消费旺盛等影响，有色金属价格持续上行。此外，新能源发展提速，也为铜、铝、镍、锡等金属的消费提供新的增长点。海外消费持续强劲带动国内出口，金属库存降至历史低位，供需基本面支持金属价格上涨。

混沌天成研究院院长董浩认为，随着疫情形势的好转，欧美经济有望进一步恢复，使得原油上涨动力强劲。加之货币宽松效应的显现，通胀预期上升。

中信期货一位业内人士表示，国内动力煤需求受到高耗能行业复产的提升，原油价格上涨也对动力煤需求形成带动，导致能源价格共振上涨，并带动相关大宗商品成本提升，导致商品价格整体上涨。从后期看，需求回升的预期能否得到验证，以及能源供给能否恢复，将成为大宗商品价格走势的核心因素，预计今年3月至4月份将成为商品供需验证的关键时点。

国内市场平稳运行有保障

“超级周期”话题再一次热起来，但不少业内专家都对此保持客观冷静态度。

中金公司大宗商品研究首席分析师郭朝辉表示，去年末至今，大宗商品市场从不断复产到风险频发，从风险预期到减产现实，库存下降和供应短缺可能只是表象，而多重因素交织影响的供应前景才是驱动因素。对于今年全球大宗商品市场，郭朝辉认为，预计主线是供需缺口收窄，基本面再均衡。国内方面，相关政策出台，力促大宗商品“保供稳价”。2022年难言大宗超级周期，价格波动中枢将趋于下行。不过，他也认为，过去几年大宗商品上游资本投入力度较弱，可能掣肘未来3年至5年的新产能，并抬高大宗商品远期价格。

虽然大宗短期偏强，但孙匡文认为，全年不确定性因素比较多。中期看，年内基本金属市场供应修复将逐步推进，产量受抑制的金属，比如铝、锌、镍、锡等，有望在下半年明显回升，供应紧张的局势或能缓解。与此同时，金属消费的增长或在下半年有所放缓，金属价格上涨将抑制新能源、新基建等领域的消费增速。“基本金属供需基本面将由供应短缺转为平衡甚至轻微过剩。”孙匡文说。

截至2月7日收盘，南华商品指数累计上涨9.57%，南华工业品指数上涨11.45%，南华能化指数上涨12.01%，南华农产品指数上涨8.41%。南华期货研究所所长曹扬慧认为，判断大宗商品市场下一步走势，要密切关注通胀与货币紧缩之间的博弈。从国内市场看，通胀压力不大，货币政策弹性较足，稳增长是主基调，大宗商品市场平稳运行预期仍有一定的保障。

银河期货总经理助理钱涛分析，今年开年以来，从投资情况看，权益市场表现不及预期，因此，不排除一部分资金向大宗商品靠拢。近日，国家发展改革委、国家能源局联合召开会议，安排部署持续做好稳定煤炭市场价格工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行了约谈提醒，要求抓紧核查整改。以此判断，相关部门在提升大宗商品供给能力的同时，还会严防资金大规模流入商品市场投机炒作。

善用期市管理价格风险

今年，大宗商品市场注定不平静。业内专家表示，从宏观层面看，要做好风险的预见预判预案，应对好输入型通胀等外部冲击。从微观层面看，企业要加强自身生产经营的风险管理。

对企业而言，生产经营难免受原材料、产成品以及汇率、利率等价格波动影响。2021年，我国期货市场成交量创历史新高，体现了众多产业企业和各类避险机构利用期货期权管理现货价格风险的强烈需求。为了能在市场波动中安全航行，企业可以在期货市场上建立与现货市场方向相反、数量匹配的交易头寸，使期货市场与现货市场的盈亏形成一个相互抵冲的关系，从而实现风险在不同市场、不同时空的对冲、转移，保证自身财务安全。

近年来，钢铁企业参与的期货品种覆盖面明显增加，借助期货工具转型增效的企业数量也明显增多。中钢投资有限公司董事、总经理丁建明建议，钢铁企业既可以利用煤焦矿期货对冲原料成本波动，平滑采购成本曲线，又可以利用螺纹钢、热轧卷板期货锁定产品利润，管理钢材库存价格风险，实现从原料到成品的风险管理闭环。

在贵金属黄金领域，今年最大的不确定性可能是美联储加息对市场的影响，而黄金可能是受影响最直接的一个大宗品种。招金精炼有限公司副总经理梁永慧告诉记者，对于黄金生产企业来说，面临着黄金现货价格波动风险，可以逢高在期货市场利用期货期权工具进行卖出套保。对于黄金精炼加工企业来说，主要风险点在于买卖之间的风险敞口，要善于利用期货市场锁定买卖价差。

(责编：罗知之、初梓瑞)