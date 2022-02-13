本报记者 王宝会

原标题：有民营银行停办现金业务？别担心

有的银行网点竟然不能办理现金收付业务，假如储户着急取现该怎么办？日前，中关村银行和辽宁振兴银行分别发布公告称，经向有关金融管理部门报备，中关村银行将于4月1日起停办现金收付业务，停办渠道包括营业网点柜面和该行ATM机自助渠道；辽宁振兴银行将于3月1日起停办柜面现金存取款、零钱兑换、残损币兑换、自助设备存取款等现金业务。

这两家银行为何停办现金收付业务？接下来会不会有银行跟进？

近年来，在银行业数字化转型的大背景下，银行等金融机构线上交易笔数和额度不断增加，而线下业务交易活跃度相对较低。

招联金融首席研究员董希淼表示，商业银行开办或退出一项业务，会综合客户需求、服务能力和监管政策等因素进行决定。从客户需求看，这两家银行以服务小微企业为主，主要产品为信贷类产品，客户对现金收付业务需求较少。从服务能力看，民营银行受限于“一行一点”现状，不具备开展较多现金收付服务的能力，且现金收付业务成本较高，对民营银行经营构成压力。

中国社会科学院金融研究所金融科技研究室主任尹振涛表示，中关村银行和辽宁振兴银行作为民营银行，其服务定位在支持区域经济、中小微民营企业和普通金融消费者领域。近年来，谋求向互联网银行转型也是民营银行发展大趋势，部分互联网民营银行、直销银行甚至从一开始就没有推出现金收付业务，中关村银行与辽宁振兴银行未来是否也有此规划，值得关注。

根据两家银行的公告，停办现金业务目的是为加快数字化转型步伐、不断加大线上业务发展力度，同时也为停办现金业务推出一些便民服务举措。中关村银行表示，尽管网点无法提供现金收付业务，储户确需现金服务的，可通过该行转账至他行办理，且该行免收转账手续费。同样，辽宁振兴银行表示，在带有“银联”标识的他行ATM机办理现金取款业务，手续费标准方面提供一定的优惠措施。

尽管如此，停办现金收付业务也在一定程度上给储户办理现金业务带来不便，那么这两家银行取消现金收付业务是否合理？专家表示，民营银行停办现金收付业务是符合监管规定的。此外，目前部分中小银行为降低业务投入成本，开始减少线下网点数量，这是银行业数字化转型的一个大趋势。

不过，对于一些企业和个人而言，现金收付业务仍是一种不可或缺的金融服务。对外经济贸易大学法学院教授、国际法系主任伏军表示，首先，在数字经济时代，监管机构可以允许一些现金结算业务规模不大的中小银行停办此类业务，尊重这些银行的经营自主权。其次，对于大型银行而言，由于这些银行的服务涉及更多的企业及个人，因此，监管机构在这些银行停办现金结算业务方面应当给予更多的限制，以确保现金收付业务向社区、社会的可持续提供。最后，出于银行之间公平竞争的考虑，应当采取立法或行政措施，对承载现金收付服务这一公共服务的银行，在审批创新业务或创新产品方面给予倾斜，鼓励银行继续为社区、社会提供现金结算服务，履行社会责任。

因此，这两家民营银行拟停办现金收付业务，在基本不影响客户业务办理的情况下，反而有助于集中更多资源满足核心客户的需求，为个体工商户提供更好的服务。未来，或将有更多的民营银行停办现金收付业务，但对我国银行业而言，现金收付业务将长期存在，用户不用担心。

(责编：罗知之、初梓瑞)