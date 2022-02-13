梁剑箫

原标题：用科创音符谱写“北京乐章”

科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢。在2022年北京冬奥会筹办、举行过程中，一大批中国企业瞄准奥运科技需求，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，努力推动各项科技成果落地匹配赛前、赛中、赛后各个层面。冬奥会为企业提供了一个大显身手的舞台，企业也不负众望，以提升产业链供应链能力、自主研发科技成果，为“北京乐章”写下闪亮的科创音符。

这是中国企业整合优化科技资源配置的舞台。从研制减速电机，为冬奥会开幕式提供成千上万个节点的精准传动与精确变频控制，到使用智能AI管控软件科学监控、全面分析、快速响应，第一时间解决赛场各类突发情况，为奥运选手提供全方位医疗救治，一批高科技企业坚持需求导向、问题导向，发挥有效整合科研资源作用，推动重要领域关键核心技术攻关，促进创新要素向企业集聚，实现产学研深度融合，利用企业人才济济、组织有序的优势，形成强大科技支撑。

这是中国企业激发科技创新活力的舞台。为了在相对密闭的冬奥场馆满足空气病毒的监测预警和快速检测，几家高新技术企业尝试研制公共空间生物气溶胶新冠病毒核酸检测系统；在奥运会数字化转型中，为使各国观众更便捷地即时观看比赛，一些数字科技企业研制全球实时传输网络技术，结合业界先进的4K高清视觉屏幕，实现远程全息互动体验，让奥运步入数字时代……中国企业敢于开辟新领域、探索新路径，在独创独有上下功夫，拿出高水平原创成果，勇于推动生产组织创新、技术创新、市场创新，成为创新发展的探索者、组织者、引领者。

这是中国企业促进国际科技合作的舞台。借冬奥契机，中国企业立足中国，放眼世界，在冬奥会提供的开放合作机遇中，更加主动地融入全球创新网络。一方面，坚持把自己的事情办好，在优势领域打造“长板”，夯实国际合作基础；另一方面，努力提高把握国际市场动向和需求特点的能力，提高把握国际规则的能力，提高国际市场开拓能力，将自主研发的冬奥科技产品和技术理念引向海外，走红海外，不断扩大海外市场规模，助力我国在全球科技开放合作中发挥出更重要的作用。

中国企业为冰雪容颜与奥运体魄提供了坚实保障。履约冬奥、展望未来，进一步发挥潜力，更好利用国际国内两个市场、两种资源，持续改善科技创新生态，激发创新创造活力，中国科创企业必将成为新时代推动高质量发展的生力军。

(责编：罗知之、初梓瑞)