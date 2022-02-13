原标题：31省份2022年GDP目标出炉 9省份增长目标≥7%

中新财经2月13日电(记者 李金磊)12日，随着天津提出2022年经济增长目标，目前31个省区市2022年GDP增长目标均已公布。其中，有9个省份的经济增长目标在7%及以上。

31省份2022年GDP目标。

9省份经济增长目标≥7%

民生银行首席研究员温彬对中新财经记者表示，各个省份明确2022年经济增速等目标，虽然多地目标较去年有所下调。但基本上普遍在5.5%以上，平均在6%左右的水平。

中新财经记者注意到，有9个省份的2022年GDP增长目标在7%及以上。

其中，海南设定了9%左右的目标，西藏为8%左右，江西、安徽为7%以上，湖北、贵州、云南为7%左右，宁夏、河南为7%。

意气风发的海南，设定的GDP增长目标最高。坐拥自由贸易港建设的红利，海南2021年主要经济指标历史性走在全国前列，11.2%的增速位居全国第二，两年平均增速位列第一。

去海南，买买买。数据显示，海南2021年离岛免税销售额突破600亿元，2022年设定了销售1000亿元的目标。

3省份目标高于2021年增速

当前，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，所以，2022年强调稳字当头。跟2021年GDP增速相比，多数省份设定的2022年经济增长目标低于2021年实际增速。

不过，西藏、宁夏、河南设定的2022年经济增长目标高于2021年实际增速，河北2022年经济增长目标与2021年实际增速持平。

其中，西藏2021年经济增速为7%，但2022年增速目标设定为8%左右；宁夏2021年经济增速为6.7%，但2022年增速目标设定为7%。

受到洪涝灾害影响的河南，2021年经济增长6.3%，但2022年增速目标为7%。之所以设定7%的较高目标，河南意图克服水灾影响实现经济反弹。河南在政府工作报告中也指出，这一目标“有利于引导预期、提振信心、凝聚力量，是积极的、有为的，同时也需要付出艰苦努力才能完成”。

资料图。中新网记者 李金磊 摄

京津经济增长目标5%以上

受到疫情的影响，天津两会推迟到春节后召开，因此，天津也成为最后一个公布2022年经济增长目标的省份。

在政府工作报告中，天津提出，2022年经济增长预期目标为5%以上。数据显示，2021年天津地区生产总值为15695.05亿元，同比增长6.6%，完成了6.5%的预期目标。

在31个省区市中，天津和北京均将GDP增速目标设定为5%以上，最为低调。

北京市发改委相关负责人解释，把经济增长目标设置为5%以上兼顾了需要与可能，与潜在增长率相衔接，也为疫情防控、结构调整和应对经济运行中的不确定性留出余地，有利于引导预期、提振信心，引导各方面把精力集中到提高发展质量效益上来。

多省份表示力争更好结果

从广东、江苏、山东这前三经济大省来看，2021年的增速为8%、8.6%、8.3%，但这三省均锚定了5.5%的增长目标。其中，广东设定为5.5%左右，江苏和山东均设定为5.5%以上。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，这三个省份2020-2021两年平均增速分别为5.1%、6.1%、5.9%，显示目标设定相对谨慎，留有一定余地。

虽然设定了具体目标，但湖北、山西、福建等多个省份表示会力争更好结果。

“王者归来”的湖北2021年经济增速12.9%，增速冲到全国第一。2022年湖北设定了7%左右的增长目标，并表示在实际工作中尽可能争取更好的结果。

“煤飞色舞”的山西在煤炭需求和价格猛涨的情况下，2021年GDP增速达到9.1%，冲到全国第三。2022年山西GDP目标为6.5%左右，山西表示在实际工作中尽可能争取更好结果。

目标已定，百舸争流，各地奋力前行，中国经济2022年力求开门红。(完)

(责编：罗知之、初梓瑞)