朱开云

原标题：“从赚20万到亏70万”明星基金翻车？

“以后再不盲目相信明星基金经理了。”从刚开始的赚10%到亏损30%多，近半年以来，重仓葛兰旗下“中欧医疗创新A”的基民王琦（化名）在他的投资生涯中坐了一回过山车。

基民

“开始赚20万现在不敢看账户”

2021年9月2日，王琦200万元重仓买入了“中欧医疗创新A”，当时，该基金刚刚经历了一波近10%的回撤。王琦认为这是个机会。短短几天，王琦的账户资金就涨了10%。“当时很兴奋，还专门发了朋友圈。”9月中旬，王琦在波段高点卖出了基金，获利近20万。

2021年11月中旬，“中欧医疗创新A”又跌回了当初王琦买入的价位。王琦认为，上次既然这个位置买入能赚钱，这次肯定也不会错。他再次200万元买入该基金。刚买入没几天，“中欧医疗健康A”又涨了近10个点。11月26日，王琦还晒出了自己的收益率，他在“中欧医疗健康A”赚了19万元。当时医药股不少医药类的基金都开始回撤。王琦认为这只是暂时调整。“拿好医疗，坐稳了不要下车。”

医药股的行情在12月中旬风雨突变。葛兰的“中欧医疗创新A”收益曲线开始掉头向下。截至2月11日，中欧医疗创新A近一年的最大回撤已经高达42.61%。王琦的基金账户显示其亏损已经高达72万元。“都不太敢打开账户看了。这次的风险教育太惨重了。”

截至2022年2月11日，葛兰代表作中欧医疗健康混合A下跌了37.4%，“中欧医疗创新A”最高回撤42.61%。一位基民在论坛感叹：“没想到买基金比买股票风险还大。”

市场

产品净值大跌销量仍居高不下

市场曾有传言称，近日有大型险资专用账户赎回葛兰的基金份额，赎回量达到400亿元，因为其在高位布局了不少宁德时代等新能源品种。日前，中欧基金回应，网传“大额赎回”为不实消息。

“我几乎是一边哭着一边筹集资金补仓。”面对持有基金的大跌，一名基民在论坛的发帖引起了讨论。该如何面对基金的大跌，基民的意见也呈现两极分化。有基民认为，现在这个时候就是加仓的机会，基民应该越跌越买。另一部分基民则认为，盲目抄底可能抄在半山腰，亏损的基金应该尽快“割肉”出来。

葛兰管理的基金重仓股虽然近期走势惨不忍睹，基金产品净值大跌之际，基民却在疯狂加仓。支付宝理财频道上基金周销量TOP榜单显示，葛兰管理的中欧医疗健康混合C销量排名第一，近一周有超过30万人购买。腾讯理财通平台中，中欧医疗健康C本周销量排名第三。

声音

换仓操作被指“追涨杀跌”

此外，葛兰在其长期重仓的长春高新上的操作让人质疑。Wind数据显示，长春高新年初至今已经累计跌38.71%，最新市值只有673亿，距离去年5月的高点，折让近70%。

2021年一季度，长春高新是中欧医疗健康的第三大重仓股，此后随着中欧医疗健康规模扩张和葛兰的仓位变化，长春高新逐渐退出前三大重仓股。

葛兰在去年三季度曾大幅减仓长春高新。当时长春高新被质疑核心产品生长激素是否会引起使用者内分泌紊乱等副作用，长春高新因此出现放量大跌。

去年四季度，葛兰再度加仓长春高新，位列第五大流通股东。但从长春高新的股价表现来看，四季度平均股价高于三季度，葛兰换仓操作被认为是“追涨杀跌”，有投资人质疑其是否对重仓股有充分调研。

葛兰在四季报中曾解释其基金的部分运作逻辑，她表示：“我们总体维持了高仓位的运作，在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。从未来的配置方向来看，创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向。此外，随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升，产品以及服务的渗透率和居民的支付能力都在持续提升中，相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。”

葛兰的长期高仓位运作也被许多基民质疑。有过近20年投资经历的老基民程成认为，“明星基金经理不能太过于自负，对抗市场不会有好结果，行情不好的时候空仓都不会吗？这是一般散户都知道的道理吧。”文/本报记者 朱开云

(责编：罗知之、初梓瑞)