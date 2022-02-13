人民网北京2月13日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步丰富养老理财产品供给，在前期试点工作的基础上，银保监会发布了《关于贝莱德建信理财有限责任公司开展养老理财产品试点的通知》（以下简称《通知》），明确贝莱德建信理财有限责任公司（以下简称“贝莱德建信”）参与养老理财产品试点，试点城市为广州和成都。

据介绍，贝莱德建信是由贝莱德金融管理公司、建信理财有限责任公司和富登管理私人有限公司共同发起设立的合资理财公司。贝莱德建信养老理财产品试点期限为一年，募集资金总规模先期限制在100亿元人民币以内，实施过程中经过评估可再进行调整。《通知》要求贝莱德建信稳妥有序开展试点，做好产品设计、风险管理、销售管理、信息披露和投资者保护等工作，确保审慎合规展业，守住风险底线。

此前，银保监会推动工银理财、建信理财、招银理财和光大理财四家机构开展了养老理财产品试点。2021年12月6日起，首批养老理财产品在武汉、成都、深圳、青岛四个试点城市正式发售，持有当地个人身份证的投资者可通过线下或线上的途径进行购买。产品投资起点为1元，单个投资者购买的全部养老理财产品合计金额不超过300万元人民币。

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