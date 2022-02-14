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各地欢乐迎元宵

本报记者  叶 子
2022年02月14日10:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　大街小巷的灯笼红红火火，刚出锅的汤圆冒着热气，虎年元宵节的氛围日渐浓厚。今年，元宵节遇上冬奥会，更展现出不同以往的喜庆和活力。

　　传统汤圆热销

　　正月十五闹元宵，作为节日的必备美食，元宵自然成了人们餐桌上的“主角”。

　　最近几天，在北京锦芳小吃磁器口店，负责摇制元宵的师傅们天天都从一大早忙活到深夜。“门店现场预计得摇一万斤，加上从其它门店摇好运来的礼盒装元宵，一天就得卖出两万多斤。”经理邱云贺说。

　　在天津老字号桂顺斋，前来购买元宵的顾客排起了长长的队伍。“我买的什锦混装元宵，跟抽盲盒一样，赶上什么馅儿吃什么馅儿，挺好玩。”一位年轻消费者说，“桂顺斋的经典元宵口味有12种，由老师傅纯手工制作，家里老人就爱这个味儿。”

　　北方“滚”元宵，南方“包”汤圆，都是代表团圆幸福、阖家欢聚。在上海豫园九曲桥畔的宁波汤团店里，不少市民游客吃起了热乎乎的现煮汤团，店门口的外卖处也排起了购买生汤团的长队。“麻烦侬帮我拿四盒黑洋酥，四盒蟹粉肉汤团。”2月9日，上海市民王老伯特意和老伴一起错峰逛豫园看花灯，顺便买一些手工汤团带回家。

　　黑芝麻、花生、水果、香芋……各种馅料的元宵，在满足味蕾的同时，传递出中华传统节日的喜悦与团圆温情。

　　花灯映照圆月

　　元宵节又称上元节、灯节。正如“东风夜放花千树。更吹落、星如雨”所写，天上一轮圆月，人间处处花灯，赏花灯成为元宵节的传统民俗。

　　陕西西安大唐芙蓉园内，“福虎游春”“龙凤呈祥”“鼓乐千秋”等一组组花灯灯光璀璨，流光溢彩，吸引游客市民前来观赏。据悉，西安大唐芙蓉园、大唐不夜城、西安城墙、大明宫国家遗址公园、易俗社文化街区五地共设37组花灯。各式花灯点亮了这座古城，让游客体会到“上元灯火漫天”的年味和美感。

　　“舞双龙”“舞双狮”“踩高跷”“南昌清音”“黄梅戏”“采茶戏”……在江西南昌滕王阁景区，新春游园灯会里一派欢乐祥和的节日氛围，好不热闹。除了赏花灯，游客还可以观赏到多种民俗演艺活动。

　　猜灯谜也是元宵节的传统项目。在湖北武汉，黄鹤楼公园西区广场设有灯谜，游客猜对后还可领取相应礼品。在重庆，涪陵美心红酒小镇将举办元宵灯会，市民和游客可参与猜灯谜、放河灯等民俗活动，还可以在“双塔映月”“虎字灯”“年年有鱼”等花灯打卡点拍照留念。

　　在广东广州，夜景灯光秀照亮城市，令游客直呼：“太震撼了！”“妥妥的国际范、现代感”……同时，元宵节的到来也预示着当地春游市场的开启。桃花、李花、茶花陆续盛开，春游赏花也成为市民欢度元宵的一种方式。

　　冬奥元素亮眼

　　2月13日，北京石景山区高井路冬奥社区进行了一场特殊的“喜迎元宵节共绘冬奥情”活动。冬奥志愿家庭的成员们手工制作了精巧的工艺灯笼，书画班成员们又在上面精心绘制出梅、兰、竹、菊等书画作品。灯笼是中国传统文化的典型元素之一，是喜庆吉祥的象征，也是北京2022年冬残奥会吉祥物“雪容融”的原型，大家也想借此表达对北京冬奥会的祝福。

　　精彩纷呈的冬奥会与欢天喜地的元宵节“撞个满怀”，交织出2022新春的独特魅力。不少网友表示，今年元宵节就在家里观看冬奥赛事，为奥运健儿们加油！

　　各地的庆祝活动也与冬奥结合起来，创意多多。例如，湖北武汉洪山广场“公园大课堂”将开展特别活动，带领小朋友亲手制作超轻黏土版的“冰墩墩”“雪容融”。在山东泰安东岳社区，小朋友用橘子制作“橘墩墩”来庆祝冬奥会。在河北石家庄广源路社区，大家以冬奥项目、奥运冠军等为谜底创作灯谜内容，让更多人了解冬奥的故事。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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