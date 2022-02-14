人民网北京2月14日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会公布2022年“一号罚单”，山东肥料企业金正大因财务造假等问题遭到证监会处罚，时任董事长万连步被罚10年市场禁入。

经查明，2015年至2018年上半年，金正大及其合并报表范围内的部分子公司通过与其供应商、客户和其他外部单位虚构合同，空转资金，开展无实物流转的虚构贸易业务，累计虚增收入2307345.06万元，虚增成本2108384.88万元，虚增利润总额198960.18万元。

此外，金正大还存在未按规定披露关联方及关联交易，部分资产、负债科目存在虚假记载等问题。其中，金正大在《2018年年度报告》中虚减应付票据、其他应收款92800万元，《2019年半年度报告》中虚减应付票据、其他应收款102800万元；在《2019年年度报告》中虚增存货319715.17万元，虚增利润总额14181.26万元，虚增负债1435.84万元。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，证监会决定对金正大及其实际控制人、董事长、总经理万连步等8位相关责任人合计罚款755万元，同时对万连步、李计国、唐勇3名主要负责人分别采取10年、5年、3年市场禁入措施。

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