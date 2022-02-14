原标题：推进智能化转型 邮储银行开放式缴费平台业务规模超千亿元

为提升服务水平，中国邮政储蓄银行于2019年推出开放式缴费平台，为有资金收缴及账单管理需求的企事业单位提供一站式服务，为缴费用户提供线上线下便捷体验。数据显示，2021年邮储银行开放式缴费平台交易金额突破1000亿元。

开放式缴费平台推出以来，邮储银行充分发挥遍布城乡的网络优势，在保留缴费业务传统线下渠道的同时，升级推广线上服务，支持多种渠道支付，拓展行业服务场景，致力打造多样化、一站式便民服务平台，有效解决了传统办理缴费业务受时间、地点、方式限制等痛点。

积极拓展行业服务

用户的友好体验，与对各行业缴费场景的服务挖掘和创新应用密切相关。尤其在新冠肺炎疫情防控常态化的形势下，企业数字化转型成为重要趋势。邮储银行开放式缴费平台针对不同行业、场景、痛点，通过服务端共享、接口开放、行业云服务等方式，打造“行业+企业”的服务能力。

在生活缴费场景，邮储银行针对卡表充值，推出账单扫码、自助圈存、充值写卡一体化等服务模式，并通过电子传递、网点自取、快递寄送等方式实现缴费发票的自由领取。在医院诊疗场景，邮储银行通过在自助机具、处方单、住院凭证上生成专属二维码，实现扫码即可快速缴费。在教育校园场景，邮储银行全面打造报名缴费、账单缴费、刷脸付、智慧校园等业务模式；推出教育培训机构综合管理平台，在北京、天津、河南、湖南等地区实施推广。在政务服务场景，邮储银行针对非税、社/医保、法院、彩票、维修基金等领域，发挥线上线下渠道优势，提升个性化服务效率，形成便民服务示范方案。

据统计，截至2021年末，邮储银行开放式缴费平台服务收费单位已达2万家，覆盖公共事业、非税社保、教育、医疗、交通等9大类、50余小类。

科技赋能强化保障

开放式缴费业务作为邮储银行转型发展的重要举措，能够实现快速发展，主要得益于以下因素：依托传统业务积淀，具备发现问题、找到痛点的基础；践行开放合作理念，不断提升推导对策、设计方案的能力；发挥科技创新赋能，实现高效响应、敏捷应用的落地。

邮储银行发挥技术、项目、平台服务等优势，将缴费服务嵌入多个智慧政务平台，当地政府无需开发，即可帮助百姓实现政务项目、生活缴费在政务平台的一站式办理。

2021年河南汛情期间，邮储银行开放式缴费平台3天迭代推出线上捐款服务，向10余家慈善公益机构提供专属服务，并在山西、陕西、天津等地灾情、疫情期间复制推广。

下一步，邮储银行将充分发挥自身优势，以更加有力的举措推广开放式缴费业务，加大技术投入、场景创新及行业对接，为客户提供更加优质便捷的服务，在服务经济社会发展、助力百姓实现美好生活方面贡献更大力量。

(责编：董童、李源)