人民网北京2月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为落实中法两国领导人关于开展第三方市场合作的重要共识，国家发展改革委积极与法国经济财政部、财政总署和有关企业对接，近日双方签署中法第三方市场合作第四轮示范项目清单。

据介绍，第四轮示范项目清单包含基础设施、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，涉及多家中、法企业和金融机构，合作区域涉及非洲、中东欧等地。这些项目合作方式灵活多样，包括联合融资、共同投资、中方EPC总包+法方投资开发等，将对第三国经济社会发展发挥积极作用。

国家发展改革委表示，法国是最早与中国建立第三方市场政府间合作机制的国家。中法开展第三方市场合作以企业为主体、市场为导向，遵守东道国法律和政策，符合相关国家规划的发展重点，基于经济可行性、社会及环境可持续性，坚持互惠互利、协商一致、市场规则和公平竞争。

从双方比较优势看，法国企业在先进制造、环保、工程建设等行业具有独特优势；中国企业在基础设施建设、能源、装备制造、互联网等领域积累了丰富经验。双方企业具有各自优势和较强互补性，开展第三方市场合作潜力较大。下一步，国家发展改革委将与法国财政总署密切合作，积极为两国企业开展第三方合作搭建平台、创造有利条件，推动更多示范项目落地。

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