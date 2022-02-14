人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中法签署第三方市场合作第四轮示范项目清单 总金额超17亿美元

2022年02月14日11:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为落实中法两国领导人关于开展第三方市场合作的重要共识，国家发展改革委积极与法国经济财政部、财政总署和有关企业对接，近日双方签署中法第三方市场合作第四轮示范项目清单。

据介绍，第四轮示范项目清单包含基础设施、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，涉及多家中、法企业和金融机构，合作区域涉及非洲、中东欧等地。这些项目合作方式灵活多样，包括联合融资、共同投资、中方EPC总包+法方投资开发等，将对第三国经济社会发展发挥积极作用。

国家发展改革委表示，法国是最早与中国建立第三方市场政府间合作机制的国家。中法开展第三方市场合作以企业为主体、市场为导向，遵守东道国法律和政策，符合相关国家规划的发展重点，基于经济可行性、社会及环境可持续性，坚持互惠互利、协商一致、市场规则和公平竞争。

从双方比较优势看，法国企业在先进制造、环保、工程建设等行业具有独特优势；中国企业在基础设施建设、能源、装备制造、互联网等领域积累了丰富经验。双方企业具有各自优势和较强互补性，开展第三方市场合作潜力较大。下一步，国家发展改革委将与法国财政总署密切合作，积极为两国企业开展第三方合作搭建平台、创造有利条件，推动更多示范项目落地。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中法签署第三方市场合作第四轮示范项目清单 总金额超17亿美元
　　人民网北京2月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为落实中法两国领导人关于开展第三方市场合作的重要共识，国家发展改革委积极与法国经济财政部、财政总署和有关企业对接，近日双方签署中法第三方市场合作第四轮示范项目清单。 据介绍，第四轮示范项目清单包含基础设施、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，涉及多家中、法企业和金融机构，合作区域涉及非洲、中东欧等地。…
1月中国中小企业发展指数继续上升 呈现九大特点
　　人民网北京2月14日电 （申佳平）据中国中小企业协会消息，2022年1月中国中小企业发展指数为89.4，按可比口径环比上升0.2点，连续3个月上升。 中国中小企业协会的调查显示，在中央经济工作会议确定了今年的政策取向和力度之后，中小企业的信心不断恢复。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部