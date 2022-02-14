人民网北京2月14日电 （记者杨曦）今日，自然资源部发布2022年1月全国地质灾害灾情及2月份地质灾害趋势预测。

1月地质灾害灾情造成直接经济损失比去年同期减少36.9%

数据显示，2022年1月份，全国共发生地质灾害25起，其中滑坡6起、崩塌11起、地面塌陷8起，造成1人受伤，直接经济损失185.4万元。均为小型灾害。与上年同期相比，地质灾害发生数量增加47.1%、造成的直接经济损失减少36.9%。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少28.6%、100%和68.6%。

2月份11省份局部地区发生地质灾害可能性较大

根据地质灾害多年发生规律及气象部门相关气象预测显示，2月份，山西西南部、江西西部、河南西部、湖北西南部、湖南中部和西北部、广西北部、重庆南部、贵州北部、云南西北部、陕西东部、甘肃南部等局部地区发生地质灾害的可能性较大。

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