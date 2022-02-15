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上海今年首批53个外资项目集中签约

总投资超54亿美元

2022年02月15日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海2月14日电　（记者田泓）上海市近日举行2022年度首次外资项目集中签约仪式，53个外资项目集中签约，投资总额54.4亿美元，折合人民币343亿元。上海继续成为跨国公司产业链、供应链、创新链全球布局的首选地之一。

　　此次签约项目聚焦上海“3+6”重点产业体系。签约项目中，有37个涉及生物医药、电子信息、汽车、时尚消费品等重点发展产业，投资额达35.2亿美元；分布在重点功能区和“五个新城”的项目有19个，总投资17亿美元；投资超过1亿美元的项目有21个。

　　全球光学和光电行业领先企业卡尔蔡司，此次签约新上两个3000万美元项目——卡尔蔡司（中国）投资有限公司和卡尔蔡司医疗技术（上海）投资有限公司。

　　2021年，上海新设外资企业数、合同外资、实际使用外资均实现两位数增长，其中实际使用外资225.51亿美元，同比增长11.5%，再创历史新高。上海去年新增跨国公司地区总部60家、外资研发中心25家，累计分别达到831家和506家。截至去年底，在上海投资的国家和地区增至190个。

　　上海市商务委员会副主任诸旖表示，新的一年，上海正以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效为契机，加快落实新版外资准入负面清单，深化服务业扩大开放，持续营造市场化、法治化、国际化的营商环境，持续打造精准管用的政策体系，为外资企业投资上海、植根上海创造更好条件，努力打造新时期外商投资首选地和高质量外资集聚地。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月15日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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