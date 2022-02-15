本报记者 王 珂

京东集团根植于实体经济，努力通过优质供给激活更大消费潜力，以数字技术促进产业降本增效，更好服务于经济高质量发展。

“以前我放牛，现在我‘放’机器人。”100余台AGV（无人搬运车）穿梭在西藏拉萨的京东智能物流仓里，00后那曲小伙益西杰是其中一名管理员。

京东2021年6月在拉萨建成的智能物流仓，通过大规模使用机器人，拣货效率提高了2—3倍，并实现80%的商品本地发货，大幅提升了流通效率。

春节前后，有超过20万名京东物流小哥连夜值守，全力保障全国超300个城市、近1500个区县的消费者年货购物需求，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。

建设中的汉巴南高铁四川巴中至南充段，很多工地都在深山中。采购人员过去每天要花费数小时，往返于工地和城镇库房。在充分调研工程建筑行业采购的痛点后，京东工业品去年三季度推出智能移动仓库，并率先在汉巴南高铁建设项目中投入使用。新一代智能移动仓库跟着工地走，让工地上的人员可以随时随地领取物资。

不仅上高原、进深山，京东供应链还接入全国300多个城市的数百万家中小实体门店，在选品、运营、物流等方面给予支持。天津东丽区一家门店，接入京东供应链、升级为京喜便利店后，能为消费者提供到店购、到店提、送到家等多种购物配送方式，日营业额较之前增长了50%。

京东集团副总裁曾晨说，京东定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，正打造数智化社会供应链，连接和优化社会生产、流通、服务各个环节。“我们将更好地释放作为一家新型实体企业的效能，朝着助力实体经济、提升社会效率、促进环境友好的长期目标努力。”

“真没想到，8万斤猕猴桃在春节前就一售而空，价格也很合适。”春节临近，陕西周至县的猕猴桃种植户佑长江说。

回想起来，佑长江种猕猴桃已经有20多个年头了。2021年9月，在离佑长江家20公里外的武功县，京东在多方支持下打造了西北最大的产地智能供应链中心，集果品采购、冷藏、加工、包装、物流配送等功能于一体。去年，佑长江家的猕猴桃迎来大丰收。一旦有消费者下单，就可直接质检、打包、发货。在京东“双11”、年货节等活动中，佑长江家的猕猴桃已全部卖完。

从腊八前夜京东年货节开始至除夕，有近3900万件优质农产品走向千家万户的餐桌；京东已累计帮助300万农户户均增收近1700元，猕猴桃等农产品深受消费者喜爱。

不仅是猕猴桃，京东在武功的智能供应链还辐射到新疆、甘肃、宁夏等地。库尔勒香梨等备受喜爱的高品质生鲜年货，通过智能供应链次日就能送抵全国百余个城市。

2020年10月，京东启动乡村振兴“奔富计划”。截至2021年底，已带动农村实现3200亿元产值，在全国建设生态云仓1600多个。陕西周至猕猴桃、贵州修文猕猴桃等一批高品质农产品受到消费者欢迎，在农民和消费者之间形成了“产品质量提高—消费者满意—农户收益更高”的良性循环。

“最高优化了库存周转天数9.9天，降低滞销库存27.6%，提升现货率4.2%，这组数据说明，京东给我们带来的效果是实打实的。”作为一家产品销往全国的家电制造厂商，海信在和京东的合作中受益。

去年4月，海信与京东从采购、排产、销售、入库计划到产销存预测等进行全方位的供应链协同，由传统的“见单生产”升级为预判市场需求来决策的“按计划生产”，大大提高了效率，给企业创新争取到更大空间。

当前，企业数字化转型升级步伐加快。京东作为兼具实体企业属性和数字技术能力的新型实体企业，注重充分利用技术创新和外溢效应，带动供应链、产业链上下游企业实现数字化转型升级，助推实体经济高质量发展。

北汽与京东在工业品数字化采购、智能座舱和无人物流车、企业上云等方面展开合作，全面深化数字化转型升级。京东云为北汽提供多种专有云产品和服务，北汽蓝谷云上线运营后，为北汽节省服务器等IT成本50%。

从2017年初全面向技术转型以来，京东在技术上累计投入近750亿元。从供应链基础设施挺进高原深山到连接全国数百万家中小实体门店，从农产品现代流通体系建设到汽车全链条数字化转型，从牵手纺织企业开展反向定制研发到与家电企业实现供应链协同，京东正努力对外输出多年积累的供应链基础设施和数字技术能力，推动数字技术与实体经济深度融合，助力经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)