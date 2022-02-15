一月央企经营向好
主要经济指标均实现两位数增长
2022年02月15日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月14日电 （记者刘志强）记者从国务院国资委获悉：今年1月，中央企业主要经济指标均实现两位数增长，实现营业收入3万亿元、同比增长12.4%，实现利润总额1852.7亿元、同比增长11.3%，实现净利润1423.8亿元、同比增长10.2%，上交税费3521.6亿元、同比增长18.2%。
新年伊始，中央企业深入研判市场形势，密切跟踪市场变化，及时优化经营策略，巩固提升市场份额；持续优化布局结构，努力扩大有效投资，加快重点项目落地；落实提质增效举措，大力降本节支，加大亏损治理力度，持续提升精益化管理水平。
《 人民日报 》（ 2022年02月15日 15 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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