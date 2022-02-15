本报记者 王 政 韩 鑫 韩俊杰

全员返岗、设备就位，中信重工开足马力建设超8亿元海上风电项目；

机械手臂舞动、人机协同作业，美的家用空调顺德工厂产能全开，确保订单交付；

新基地建设紧锣密鼓、现有基地改造酝酿开工，蔚来合肥先进制造基地扩增量、优存量，年产能将增至24万辆；

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春节假期刚过，生产一线处处新风扑面，全力冲刺开门红！工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。

2021年，我国工业经济总体保持恢复发展，全国规模以上工业增加值同比增加9.6%，规模以上工业企业利润总额同比增长34.3%，为稳定宏观经济大盘提供了有力支撑。今年以来，各地多策并举，确保一季度工业平稳运行。

提振工业投资

抓好重大工程和项目实施

1月4日，上海浦东国际机场四期扩建工程现场，桩机轰鸣、塔吊林立。作为2022年上海浦东重大项目集中开工活动重头戏之一，中芯国际集成电路制造有限公司临港基地宣告正式启动建设。

同一天集中开工的还有大飞机园总装配套项目、宜明昂科总部暨生物药产业化基地等82个项目，总投资3176亿元。其中，产业项目23个，总投资1200亿元。

“近期，上海共举办了13场重大项目开工活动，共开工项目168个，总投资4000亿元以上，其中重大产业项目57个，总投资1859亿元。”上海市经信委经济运行处副处长吴畅说。

以投资促增长，新年伊始，各地抓好重大工程和项目实施。江苏、浙江先后集中开工一批重大项目，投资金额分别为5700亿元和6386亿元。安徽集中开工重大项目731个，总投资超3760亿元，涉及战略性新兴产业、交通、社会事业等12个领域，其中制造业分别占项目总数和总投资的72.1%、58.7%。

“今年将引进更多战略性、标志性、引领性的大项目、好项目，在项目审批、要素配置等方面提升服务精准化水平，确保项目早落地、早见效，为一季度平稳开局争取主动。”安徽省政府主要负责同志表示。

春节刚过，总投资150亿元的武汉华星光电扩产项目工地热火朝天。华星光电有关负责人表示，项目竣工后，月产能将大幅提升。“为更好发挥投资对稳定工业增长的关键带动作用，我们瞄准关键领域，重点推动一批工业互联网、工业核心软件等领域的重大项目，引导企业加快数字化转型，培育新增长点。”湖北省工信厅有关负责人介绍，今年续建项目和拟开工项目共计3545个，计划总投资1.13万亿元，其中新一代信息技术类160个项目、计划总投资1384.5亿元。

工信部运行监测协调局局长罗俊杰表示，今年将抓紧启动实施国家“十四五”规划及工业和信息化领域“十四五”规划重大工程行动。同时，引导金融机构加大对企业数字化、绿色化改造的支持力度，着力提振制造业投资，促进工业经济行稳致远。

市场向好向优

多策并举加强生产要素保障

绕车讲解、签署订单、新车交付……春节刚过，上汽荣威商丘华隆4S店就忙碌了起来。投资人陈腾飞介绍：“春节前后销售新能源汽车15台，还有30多个订单等待交付。”四、五线市场购车意愿抬头同样令人欣喜。“1月，我们店线上线下交付新车400台，同比增长32%，环比增长1.2倍。”上汽MG品牌山东菏泽长信4S店总经理赵燕英说。

得益于强劲的市场需求，新年伊始，上汽乘用车迎来开门红。“1月，完成终端销量8.6万辆，同比增长10.2%，环比增长20.9%，创下历史新高。其中，新能源汽车终端销量1.44万辆，同比增长79.2%。”上汽乘用车有关负责人说。来自全国乘用车市场信息联席会的统计显示，节前乘用车市场增势喜人，1月前三周，乘联会主力厂家零售数量同比增长了11.2%。

内需强劲有力，外贸订单增势也渐趋明朗。“目前我们正在开足马力赶制外贸订单，预计2月产能将达到120万台套。”美的家用空调顺德工厂首席营运管理员姚逢春说，一季度外销订单充足，销量预计同比有所增长。

扩大新能源汽车消费，开展绿色智能家电、绿色建材下乡活动，发放“消费优惠大礼包”，举办供需对接“手拉手”活动，加大对智慧健康养老、冰雪装备等产业培育力度……新年伊始，各地推出创新举措，深挖居民消费潜力，推动工业经济平稳发展。

市场需求持续释放，考验着产业链供应链的稳定运行。节后复工复产，不少地方多策并举加强生产要素保障协调。福建省工信系统出台促进一季度工业生产稳定运行7条措施，会同福建省发改委组织399家工业用电大户2月实施短周期电力直接交易，预计降低企业用电成本2亿元；浙江出台宿舍型保障性租赁住房政策，广东东莞为重点企业提供用工招聘“一对一”服务，有效解决职工住宿难以及“招工难、留工难”问题。

“促进工业经济稳增长，要统筹施策、精准打通产业链供应链堵点卡点，扎实推进能源安全保供、做好大宗原材料保供稳价、保持重点产业链供应链顺畅，确保工业经济循环畅通，才能更好挖掘下游内需潜能。”中国宏观经济研究院产业所工业室主任付保宗说。

做大新兴产业

加快传统产业数字化改造

“今年1月，公司产品产量超计划完成，营收和利润双双实现增长。”山东淄博齐翔腾达化工股份有限公司负责人说，抢先布局医用高端新材料等新项目，推进数字化改造，为企业迈向产业中高端打开了新空间。

今年以来，立足石化产业规模优势，山东在推进炼油化工向精细化工领域补链延链的同时，全面开展化工产业智能化改造提升工程。河北全面启动京津冀工业互联网协同发展示范区建设，打造“1+21”工业互联网平台体系，推动钢铁、装备等行业和唐山、邯郸等区域工业互联网平台率先上线，实施数字化改造项目200项。浙江把企业数字化改造作为今年工作的重点，新增上线试运行细分行业产业大脑10个，累计谋划建设重大应用45个。

传统产业加快转型升级的同时，新动能产业也在不断壮大。“开年以来，江苏集成电路及光伏等新动能行业增势较好，重点企业订单充足，一季度订单已经排满。”江苏省工信厅有关负责人介绍，1月，以芯片为代表的汽车零部件行业增长势头较好，部分汽车零部件重点企业反映，中高端市场增长较快，订单饱满，今年形势比较乐观。

据了解，上海已建立全市统筹机制，对包括人工智能、集成电路、生物医药以及数字经济在内的重大产业项目，实施土地、能耗和环保的市级统筹，通过做大做强新兴产业激发工业经济新动能。

“去年以来，通过出台一系列政策举措，达到了保主体、稳投资、促消费的目标，有力保障了工业生产总体平衡、平稳发展。”工信部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，今年将推出更加有力有效的政策举措，打好工业稳增长“组合拳”“连环招”，全力以赴推动一季度工业经济平稳发展，为稳定经济大盘发挥好“压舱石”作用。

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 15 版）

(责编：白宇、赵欣悦)