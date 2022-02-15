本报记者 王明峰

“最近，丹棱县第三个自主研发培育的新品种夏雅柑，正式被农业农村部授予了植物新品种权。”四川省丹棱县农业农村局副局长周杰告诉记者，“这意味着丹棱在橘橙上市时间方面取得新突破。”

据这一品种的主研人员文荣中介绍，目前丹棱晚熟橘橙形成了4个主要品种相继上市的格局，基本实现了橘橙全年供应。

近年来，丹棱县以品种为先，全域推进晚熟橘橙产业规模化、标准化、品牌化发展，不断延长橘橙产业链，使橘橙产业成为带动全县经济社会发展的重要力量。

“领跑的关键是品种领先。我们每年都会引进新橘橙品种进行试种，数年间便选育出了大雅柑、金乐柑、夏雅柑等具有自主知识产权的橘橙新品种。”周杰说。

据介绍，2012年以来，丹棱县提出逐步更换调整橘橙品种，加大科研投入，加强与中国农业科学院柑桔研究所、四川省农业科学院等科研院所合作攻关；选育优良品种，建立起橘橙种苗无毒繁育基地；注重橘橙种质资源收集、保护和利用，加强新品种引进和自主研发，建设橘橙种质资源圃等，保持品种先进性。

“你可不要小看套袋，如何套好袋、何时套袋，都有一套成熟的标准。”在梅湾村一家果园，村民正忙着给果实套袋，梅湾村党委书记雷行健介绍，“通过套袋来阻隔果皮与外界的接触，减轻病虫害等的侵害以及日灼、低温、霜冻等非生物损害。我们每年都会给村民开展多次种植标准化培训，这样种出来的橘橙个大味甜。”

随着种植规模扩大，确保果品质量、保证产业有序的种植标准化推广变得更为重要。在四川省农业科学院专家指导下，丹棱制定相关生产标准、产品标准等，研究总结出测土配方施肥、生态有机循环、留树保鲜等一整套种植管理标准。

有了好果子，如何卖出好价钱？当地在提升品牌知名度、美誉度上下足了功夫。除了积极进行地域品牌包装外，丹棱县还通过举办产业发展论坛、品牌推介会等活动，直接对接消费市场。当地积极延长产业链，打造果酒品牌，通过深加工增加果品附加值。

目前，丹棱县全县橘橙种植面积达18万亩，发展职业果农8万余人，已注册橘橙类家庭农场139家，农民专业合作社117家，市级以上龙头企业3家，专业大户1241户，家庭农场平均年收入超过50万元。

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 15 版）

(责编：白宇、赵欣悦)