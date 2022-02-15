本报记者 亢 舒

公积金，是一项具有中国特色的制度。因购房贷款利率低等因素备受欢迎。2020年年末，全国累计归集住房公积金约19.6万亿元，提取约12.3万亿元，发放个人住房贷款约11.1万亿元。现在，公积金制度又有哪些新举措呢？

异地可取公积金

何先生在成都一家生物医学材料公司工作，公积金也在成都存缴。近年来，由于工作需要，何先生常驻福州，并于2021年买下福州市区的一套房产，但提取公积金的事却让他犯了愁。难道要为了取钱特意跑一趟成都？在福州有办法提取公积金吗？

他来到福州的公积金窗口咨询了解到，只需把提取材料交给公积金中心，由中心办理申请手续，所有材料都将扫描传送给成都住房公积金管理中心，不用去成都也能提取公积金。

仅仅4天后，何先生接到通知，成都住房公积金管理中心已经通过提取申请，9万余元公积金马上就能到账。何先生也成为福州市首位办理“跨省通办”公积金业务的客户。

在“跨省通办”业务实现之前，在外省存缴公积金的职工必须回到缴存地办理相关业务，这不仅需要职工耗时费力“两地折返跑”，还要花上一笔不小的路费。与何先生一样，有越来越多的人享受到住房公积金“跨省通办”的便捷。

住房和城乡建设部有关司局负责人介绍，在2020年完成3个事项“跨省通办”的基础上，2021年如期实现“住房公积金单位登记开户”等5个服务事项“跨省通办”，也就是说，目前有8个公积金高频事项已经实现“跨省通办”。

截至目前，各地已为“跨省通办”业务设立6460个线下专窗和1364个线上专区，通过全程网办、代收代办和两地联办三种服务模式，办理了2338万余笔业务，累计有7847万名缴存职工使用小程序，申请办理异地转移接续业务84万笔，划转金额83亿元。业务办理时长大幅缩短，两地联办业务平均办理时长由14个工作日缩短至7个工作日，异地转移接续业务平均办理时长从11个工作日缩短到6个工作日。

灵活就业也能办公积金

众所周知，在相当长的一段时间里，公积金制度面向的是单位缴存职工，单位缴存额和职工自己缴存的数额加在一起构成每月公积金缴存总额。因公积金贷款购房利率低等优点，许多灵活就业人员也期盼能够缴存并使用公积金。目前，公积金制度的大门已经在一些城市向灵活就业人员敞开。

2021年，苏州、广州、成都、深圳、常州、重庆被确定为灵活就业人员参加住房公积金制度首批试点城市。此外，西安等地作为“观察员”城市，也开展了相关工作。

灵活就业人员每月缴存多少公积金，贷款额度又怎样计算？按照广州市的试点方案，广州市对于灵活就业人员的缴存额只设下限不设上限，可自行按月申报缴存额，而且可以每月调整。最低缴存额为：缴存基数不低于广州市最低工资标准，缴存比例不低于10%。同时，灵活就业人员贷款只能购买首套房，而且只能使用住房公积金贷款1次，贷款前的最小参与缴存时间为24个月。贷款额度以缴存人的缴存贡献得出，按照账户日均缴存余额与缴存时间对应的存贷系数的乘积计算，最高贷款额度与在职缴存职工一致。

我国灵活就业人员规模达到2亿人，如果能将数量庞大的灵活就业人员纳入公积金制度范围，将更好体现“健全灵活就业劳动用工和社会保障政策”，有望帮助更多灵活就业人员解决好住房问题。

让更多人受益

从过去主要支持缴存职工购买住房，到如今大力支持租购并举，住房公积金正在扩大制度惠及面，更好支持广大公积金缴存人员的基本居住需求。

今年24岁的姑娘徐祉祎在2021年来到广州工作后选择租房住。正赶上她租住的项目是广州市住房公积金“按月还房租”试点，徐祉祎申请了使用住房公积金账户余额自动还款业务，如今实现了按月自动提取住房公积金支付房租。

这项业务也颇受住房租赁企业的欢迎，对于他们而言，用住房公积金按月缴付房租的客户非常稳定，会降低他们的管理成本。于是，住房租赁企业对于利用住房公积金按月还房租的客户给出了专门优惠：不仅免交租房押金，房租也打折。

上海市则在放宽提取住房公积金支付房租条件等方面作出努力。据介绍，2021年，上海市租房提取业务办理人数95.7万人，94%为新市民、提取金额123亿元。

老旧小区改造正在全国范围内加快推进，住房公积金制度也在助其一臂之力。2021年以来，住房和城乡建设部门出台政策，支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯和自住房改造。一些已经实施加装电梯提取住房公积金的城市，提取公积金用于加装电梯更加便利。如一些城市放宽提取条件、增加提取频次，还有一些城市取消提取时限限制，或是简化提取条件。

公积金一体化的推进让都市圈、城市群内的公积金使用更加便利。随着区域一体化进程的加速，都市圈、城市群正在形成，人员、资金实现自由流动，这也催生了住房公积金缴存者异地存缴、使用的需求。在此背景下，住房公积金一体化进展迅速。

近年来，长三角区域、成渝地区、粤港澳大湾区、胶东经济圈等都在积极推进住房公积金信息共享、互认互贷。不久前，黄河流域住房公积金高质量发展战略合作会议召开，8个省会城市达成贷款异地互认机制，积极推进住房公积金区域一体化。一些城市就业人口溢出至邻近城市居住的情况下，跨区域购房的群体规模正在增加，住房公积金区域一体化给这一类群体提供了支持，也助力区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。

住房和城乡建设部有关司局负责人表示，未来，将继续扩大住房公积金制度覆盖范围，让更多就业群体享受住房公积金服务；将进一步优化公积金使用政策，支持缴存人租购并举，解决基本住房问题；将提升住房公积金服务标准化、规范化、便利化水平，推动建设智慧住房公积金。

(责编：王震、陈键)