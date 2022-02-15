新华社记者陈良杰、王晖余、吴茂辉

春节假期后上班第一周，走进海南各市县、厅局，“能力提升”正成为广大干部讨论的“热词”。2月7日，海南省委召开会议，在全省动员部署开展“能力提升建设年”活动。

今年是海南自贸港建设的攻坚之年，也是封关运作准备的关键之年。提升干部攻坚克难、狠抓落实、改革创新等各方面能力，对于确保海南自贸港高质量发展至关重要。

攻坚克难，“揭榜挂帅”

全岛封关运作是海南自贸港建设具有里程碑意义的系统工程，是全面实现“一线放开、二线管住、岛内自由”货物进出口管理制度的标志。

今年，海南将加快全岛封关运作软硬件准备，项目化清单化推进封关准备各项任务。重点抓好口岸优化布局、非设关地综合执法站运行、多功能自由贸易账户体系建设等项目，推动制定进出岛货物、物品管理办法，深化税制改革研究。

如何提升攻坚克难、谋划研究解决问题的能力？海南将在全省实行“揭榜挂帅”制度。“我们在参与竞标榜单设计时，已建议纳入封关运作后货物进出海南自贸港‘二线’的征税、退税征管模式细化方案等封关运作准备工作的重点难点问题，吸引和调动全社会的智慧和力量一起参与，促进跨部门、跨地区、跨领域、全链条联合攻关。”海南省委副秘书长、省委深改办（自贸港工委办）常务副主任王磊说。

海关是全岛封关运作的关键部门之一。“海口海关将优化跨境贸易通关便利，推动海关监管数字化，加强重大风险识别和系统性风险防范，全力推进做好海南自贸港封关运作相关准备工作。”海口海关关长施宗伟说。

狠抓落实，服务企业

新春伊始，海口综合保税区内紧张忙碌。海南复星博毅雅医疗技术有限公司生产车间里，技术人员正忙着对刚“出炉”的呼吸机产品进行质量检测。

海南自贸港洋浦保税港区先行先试的“一线放开、二线管住”进出口管理制度，已扩大到海口综合保税区、海口空港综合保税区试点，加工增值货物内销税收政策惠及更多企业。“不仅降低了企业成本，也给国内消费者带来实惠。”博毅雅公司产品质量负责人云彩虹说。

国内外知名品牌陆续进驻，免税品仓储、先进制造等产业快速发展……“精准分析行业，提升服务能力，让企业尽快享受政策红利。”在海口综保区管委会副主任许亮看来，这是园区快速发展的秘诀。

全力服务企业，海南还以前所未有的力度解决企业投诉问题。8年烂尾的开发项目1个月完成规划验收；10年搁置的项目有了具体建设方案；清还企业相关奖励、奖补及政府欠款4.1亿元，近5000家企业受益……

“问题解决的数量和质量有了明显提升，但仍有企业对反映问题有顾虑，或者反映的问题还未能及时有效解决，很有必要通过政企面对面方式予以推动。”海南省政府副秘书长、省优化营商环境工作专班办公室主任张相国说，接下来政企面对面听取意见、解决问题将成为常态，实现存量问题加快清零，增量问题得以遏制。

改革创新，激发活力

记者近日在海南省妇幼保健院异地新建项目现场看到，这个海南自贸港重要的民生项目，其中一栋住院楼已经封顶。“项目从可研获批到正式开工建设仅94天，竣工时间有望提前。”项目施工现场业主方负责人说。

这主要得益于海南省发改委首创的政府投资重大项目评估审批“三统一、三同步”新模式：将同区域、同规划、同类型的重大项目的项目建议书、可研报告、初步设计及概算进行“统一打包、统一遴选、统一评审”，实现多个项目之间、编评双方之间“同步研究、同步完善、同步推进”，这一改革创新大大提升项目审批效率。

今年海南将持续改革创新，强化项目落地推进和打造产业链的能力，促进全省投资和经济指标接续增长、持续向好。”海南省发改委主任顾刚说。

洋浦经济开发区是自贸港的“样板间”，去年以制度集成创新充分释放政策红利，营业收入突破5000亿元大关。围绕“中国洋浦港”船籍港、保税油加注等航运政策，推出船舶落户“多证联办”、保税油供应跨港区作业等制度创新，有效推动航运产业集聚。

在儋州洋浦一体化发展新要求下，洋浦工委主要负责人表示，将把制度集成创新摆在更加突出位置，推进高水平开放压力测试等重点任务，不断激发各类市场主体的活力。

新华社海口2月14日电

(责编：王震、陈键)