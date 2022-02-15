新华社广州电（记者吴涛、秦宏）节后复工第一周，记者在广东、福建等制造业大省走访一些制造业代表性企业时了解到，企业员工返岗情况良好，生产订单充足，产线满负荷运转。各地政府推出奖补减负政策，加强能源、防疫物资等生产要素保障。新产品新技术给企业带来更强竞争力，为企业带来更充足的信心。制造业企业的良好信息显示出我国经济昂扬向上的力量。

订单“饱满”产线满产

今年春节，为满足旺盛的订单需求，位于厦门市同安区的保沣实业有限公司的600名一线员工在岗率超过90%。

“企业春节期间仍基本处于满产状态。”保沣实业有限公司副总裁陈刚说。该企业是国内罐装瓶盖生产的龙头企业，去年企业国外市场占有率不断提升，除传统的北美、中东、东南亚市场外，新开拓了欧洲、非洲等市场。

在广东佛山的美的集团家用空调顺德工厂，工人们正紧张地组装部件。工厂首席营运管理员姚逢春说，工厂一开工就满负荷生产，一季度订单趋势向好。

虎年开年，我国东南沿海制造业显示出虎虎生气。在广东，近九成制造业企业预期春节后以及一季度生产经营较好；70.2%企业手持订单可供生产1个月以上，其中25.2%企业手持订单可供生产3个月以上。在福建，2月7日举行的第一季度重大项目集中开工活动上，230个重大项目集中开工，总投资2398亿元。

奖补减负暖心护航

春节期间，在厦门务工的泉州籍员工张曲明选择坚守岗位。“企业订单增多，大家可以赚更多钱，对未来也更有信心！”张曲明说，春节加班不仅有国家规定的加班费，还能收到加班补贴、大红包等，“粗算了一下，可以多拿四五千元”。 为促进企业生产稳定，广东、福建等地政府部门出台了一系列措施。

稳产补贴。广州市黄埔区等对春节期间正常生产、产值和增速达到一定规模的工业企业给予补贴；深圳从重点企业服务、强化重点项目分类推进等9个方面出台26项稳增长措施；泉州对积极采取措施稳定职工队伍、春节当月保持连续生产的重点企业，给予每人1000元的一次性稳定就业奖补。

保障生产要素供应。广东省工信厅积极协调煤电油气运等生产要素的稳定供应，确保工业企业充足用电。有关部门抓好防疫物资生产供应工作，健全完善“一网多园多核多点”公共卫生应急物资生产保供。

保障用工。广东实施“南粤春暖”行动，支持重点企业、重大项目、重大工程连续生产、保障供应，指导各地开展企业用工余缺调剂；奖励春节期间坚守岗位的工人；协助回乡员工节后返粤，开展“点对点”返岗专列活动。

据广东人力资源和社会保障部门监测，截至2月8日，广东节前返乡员工的返岗率为46.2%，比去年同期提高近10个百分点；监测企业开工率为51.8%，比去年同期提高近6个百分点。

创新创造更多信心

“我们正通过设备更新、轻量化以及特殊罐装瓶盖的生产，进一步提高产品竞争力和利润水平，今年的销售目标是在去年基础上再增加30%以上。”陈刚说，企业今年仍有继续投资扩产计划。

在超级快充电池等技术加持下，广汽埃安新能源汽车去年产能利用率最高达到200%。为了满足日益增长的消费者定制化购车需求，今年春节期间，广汽埃安智能生态工厂扩能升级，2月底完成升级后，年产能将从10万辆提高到20万辆。

广汽集团负责人告诉记者，今年1月广汽集团生产新能源汽车17294辆，同比接近翻倍；销售新能源汽车19121辆，同比实现翻倍增长。今年广汽集团将全力挑战产销同比增长15%的目标。

福建上杭时代思康新材料有限公司是一家生产含氟新能源材料的企业。“现有产能满足不了市场需求，企业正加紧扩产，年底产能将从800吨提高到2万吨。”时代思康新型锂盐项目负责人程思聪充满信心。

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