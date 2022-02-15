新华社广州2月13日电（记者黄浩苑、王浩明、霍思颖、黄国保）北京冬奥会赛程过半，吉祥物“冰墩墩”刮起的旋风还在持续，“一墩难求”的现象仍未缓解，但不要着急，你的“墩”可能已经在路上了——新华社记者日前探访广东东莞的“冰墩墩”组件生产工厂了解到，制约“冰墩墩”产量的“冰壳”产能即将提升超过30倍，我们离“墩自由”或许已经不远了。

“冰墩墩”为啥产量少？难在“冰壳”

东莞众盛硅橡胶制品有限公司坐落在广东东莞市东坑镇一个不起眼的巷子里，公司外墙上装着一个篮球筐，门口贴着招工信息——招聘开机员、质控员和点胶工，“包吃住，四菜一汤”。

记者来访的时候，恰逢东坑镇政府到企业调研，询问企业的困难和需求——在这个制造业重镇，有包括众盛在内的多家与冬奥会相关的制造企业。

2019年，众盛被确定为25厘米“冰墩墩”公仔的硅胶外壳供应企业。根据订单情况，众盛做了两套模具，在春节前交付了约5万个“冰壳”。事实上，在公司的生产车间，“冰壳”仅仅占据了一个角落，众盛还为“可口可乐”“babycare”等知名品牌做代工。在公司的展厅里，摆满了各种各样的硅胶手机套、婴儿硅胶餐具、硅胶摆件等。

众盛的创始人李寅贵在春节前完成“冰壳”和其他产品的订单后，给自己和工人都放了一个长假，本打算元宵节后再开工。但冬奥会开幕，“冰墩墩”爆红，年初四的一通电话让他上了火——“冰墩墩”需求量大增。25厘米这个尺寸的“冰墩墩”公仔，又是市场上最受欢迎的“冰墩墩”产品之一，生产“冰墩墩”的熊猫本体毛绒玩具工厂扩产相对容易，但“冰墩墩”的衣服“冰壳”短缺。

李寅贵紧急赶回公司，并叫回了能赶回的工人加班加点，24小时生产“冰壳”。记者在生产车间看到，两台机器正不停运转。工人将硅胶原料放在模具上送入机器加热处理，冷却后由工人手工脱模。由于“冰壳”是特异形状，脱模既需要相当大的手劲儿，也需要比较精细的技术——整个过程需要大约5分钟。

众盛公司推广部主管左晓川说，“冰墩墩”的制造难就难在外壳，“冰墩墩”产品本身透明度要求极高，又要注意外层防刮花，又要具有柔韧度和硬度，让毛绒公仔既能够放进去又能够立得起来，同一产品中要求不同的硬度。

800到3万，产能即将释放

在众盛公司产品车间隔壁的模具车间里，嗡嗡作响，钢屑飞溅——数控机床的刀头正在“雕刻”一个枕头大小的钢材，约两周以后，这个大钢块将变成一个亮闪闪的“钢墩墩”——它就是冰墩墩外壳的模具。

由于目前只有两套模具，即使24小时满负荷生产，目前冰墩墩外壳一天的产量，最多也就800个。

因此，众盛公司对于新的“钢墩墩”可谓是“望穿秋水”。目前，他们已经接到了40万个硅胶外壳订单。根据订单数量和交货时间的要求，众盛需要在2月底前增加80套模具。这仅靠自己生产是远远不够的，好在他们很快就寻找了合作厂家，一起赶制模具。

80套“钢墩墩”全部到位后，“冰壳”的日产能将从现在的800个增加到3万个。按照这个速度，“冰壳”的月产量将达到90万个，无疑将有效缓解“冰墩墩”目前供不应求的情况。

“冰墩墩”放久了发黄？正常现象

最近一段时间，也有前两年购买了“冰墩墩”的网友晒图——放置了一两年的“冰墩墩”的外壳变黄了。

生产厂商表示，由于采用了安全环保的食品级的硅胶，材料在阳光和空气的作用下会发生一定的氧化，出现发黄是正常现象，要在保养上下功夫。

“冰墩墩外衣使用的硅胶是食用级硅胶，是安全环保的，硅胶跟空气接触就容易氧化出现发黄，保养中可以做的是，冰墩墩落灰时及时处理，不用时可以用袋子密封起来，减少和空气的接触。”左晓川说。

(责编：王震、陈键)